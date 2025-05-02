Укрзализныця получила первые плацкартные вагоны новой модели — как они выглядят, фото

Укрзализныця сообщила, что пополнила свой подвижной состав 6 новыми плацкартными вагонами, рассчитанными на 58 мест каждый.
Вагоны, построенные Крюковским вагоностроительным заводом, стали очередной партией из 66 заказанных в 2023 году в рамках государственной программы обновления подвижного состава.
В компании подчеркнули, что это «первая в истории независимой Украины закупка именно плацкартных вагонов».
Полученные 6 новых вагонов пополнят состав двухгруппного поезда 22/21-104/103 Львов – Харьков, Краматорск.
В компании отметили, что новые вагоны сочетают привычную конфигурацию мест с рядом нововведений для комфорта и безопасности пассажиров.
Так, полки получили мягкие боковые спинки, конструкция ступенек стала удобнее для подъема на верхнюю полку, а мини-перегородки обеспечивают немного большую приватность по сравнению со старыми модификациями плацкартов.
Под нижними полками теперь предусмотрено место для хранения негабаритной ручной клади — например, военных рюкзаков или туристических чемоданов. Разница между нижними и верхними полками сглаживается за счет наличия сверху откидных индивидуальных столиков и выделенного места для сидения.
Интерьер вагонов стал заметно светлее благодаря новой обивке и улучшенному управляемому освещению салона.
«Конструкторы уделили внимание навигации для людей с нарушениями зрения: контрастная маркировка выделяет ручки, поручни и другие элементы взаимодействия в вагоне, навигация шрифтом Брайля размещена на рекомендованной самими людьми с нарушениями зрения высоте, а нумерация мест дополнительно продублирована рельефной печатью. Это сделано специально для тех пассажиров, кто потерял зрение относительно недавно и еще не успел выучить шрифт Брайля», — подчеркнули в УЗ.
Кроме того, в новых вагонах у каждого места есть розетки с USB и Type-C, а также индивидуальные светильники с тремя режимами. Стандартом как в новых, так и в капитально обновленных вагонах уже стали кондиционеры, вакуумные туалеты и пеленальные столики.
Фото: УЗ
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