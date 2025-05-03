В Одесской области задержали чиновника, который требовал взятку за разрешение на размещение заправки

Чиновник получил от предпринимателя 2500 долларов

Фото: od.gp.gov.ua

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В Одесской области правоохранители сообщили о подозрении председателю одного из поселковых советов Подольского района по факту получения неправомерной выгоды.

Как сообщила Одесская областная прокуратура, чиновник получил от предпринимателя 2500 долларов США за содействие в размещении автомобильной газовой заправочной станции на территории громады. За эти деньги он обещал организовать принятие соответствующего решения исполнительным комитетом поселкового совета и выдачу паспорта привязки временного сооружения.

Поселковый голова был задержан после передачи предпринимателю разрешительных документов и получения второй части взятки.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

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