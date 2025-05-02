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Думал, что «нечего делать» армии, теперь проведет 3 года в тюрьме – в Черкассах перед судом предстал мужчина

21:22, 2 мая 2025
В Черкассах осудили мужчину, который не пришел в ТЦК после ВВК.
Думал, что «нечего делать» армии, теперь проведет 3 года в тюрьме – в Черкассах перед судом предстал мужчина
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Сосновский районный суд города Черкассы по делу № 712/11807/23 вынес приговор 48-летнему военнообязанному, который после прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) отказался явиться в территориальный центр комплектования для отправки в воинскую часть.

Согласно материалам дела, в августе 2023 года житель Черкасс прошел ВВК, которая признала его годным к прохождению военной службы. После этого мужчина получил распоряжение явиться 23 сентября в ТЦК и СП для дальнейшего направления в армию. Однако этого он не сделал и на связь не выходил.

Во время судебного заседания обвиняемый признал вину частично. Он пояснил, что не согласен с решением медкомиссии, поскольку имеет проблемы со зрением. По словам подсудимого, еще в августе 2023 года три воинские части, к которым его пытались приписать, отказались его принимать по состоянию здоровья. Именно это, по его мнению, стало подтверждением того, что в армии ему «нечего делать».

Также мужчина отметил, что после получения повестки в сентябре решил не являться в ТЦК, в том числе и из-за позиции своей жены, которая была категорически против его мобилизации.

Решение военно-врачебной комиссии обвиняемый не обжаловал. В ходе рассмотрения дела суд действительно выяснил, что две воинские части отказались принимать мужчину в свой состав, однако это было связано не с медицинскими противопоказаниями, а с тем, что он не прошел собеседование с командованием.

Суд признал мужчину виновным в уклонении от призыва по мобилизации (статья 336 Уголовного кодекса Украины) и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы. В то же время приговор может быть обжалован в течение 30 дней с момента его провозглашения.

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суд ВСУ Черкассы ТЦК ВВК

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