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Думав, що «не має чого робити» війську, тепер проведе 3 роки у в’язниці – у Черкасах перед судом постав чоловік

21:22, 2 травня 2025
У Черкасах засудили чоловіка, який не прийшов до ТЦК після ВЛК.
Думав, що «не має чого робити» війську, тепер проведе 3 роки у в’язниці – у Черкасах перед судом постав чоловік
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Соснівський районний суд міста Черкаси у справі № 712/11807/23 виніс вирок 48-річному військовозобов’язаному, який після проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) відмовився з’явитися до територіального центру комплектування для відправлення до військової частини.

Згідно з матеріалами справи, у серпні 2023 року житель Черкас пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до проходження військової служби. Після цього чоловік отримав розпорядження з’явитися 23 вересня до ТЦК та СП для подальшого направлення до армії. Проте цього він не зробив і на зв’язок не виходив.

Під час судового засідання обвинувачений визнав провину частково. Він пояснив, що не погоджується з рішенням медкомісії, оскільки має проблеми із зором. За словами підсудного, ще в серпні 2023 року три військові частини, до яких його намагались приписати, відмовились його приймати через стан здоров’я. Саме це, на його думку, стало підтвердженням того, що у війську він «не має чого робити».

Також чоловік зазначив, що після отримання повістки у вересні вирішив не з’являтися до ТЦК, зокрема й через позицію своєї дружини, яка була категорично проти його мобілізації.

Рішення військово-лікарської комісії обвинувачений не оскаржував. У ході розгляду справи суд дійсно з’ясував, що дві військові частини відмовились приймати чоловіка до свого складу, проте це було пов’язано не з медичними протипоказаннями, а з тим, що він не пройшов співбесіду з командуванням.

Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від призову під час мобілізації (стаття 336 Кримінального кодексу України) та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Водночас вирок може бути оскаржений упродовж 30 днів з моменту його проголошення.

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суд ЗСУ Черкаси ТЦК ВЛК

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