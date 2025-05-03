На Одещині затримали посадовця, який вимагав хабар за дозвіл на розміщення заправки

Посадовець отримав від підприємця 2500 доларів.

Фото: od.gp.gov.ua

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У Одеській області правоохоронці повідомили про підозру голові однієї з селищних рад Подільського району за фактом одержання неправомірної вигоди.

Як повідомила Одеська обласна прокуратура, посадовець отримав від підприємця 2500 доларів США за сприяння у розміщенні автомобільної газової заправної станції на території громади. За ці кошти він обіцяв організувати ухвалення відповідного рішення виконавчим комітетом селищної ради та видачу паспорта прив’язки тимчасової споруди.

Селищного голову затримали після передачі підприємцю дозвільних документів та одержання другої частини хабара.

Наразі вирішуються питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

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