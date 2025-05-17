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На Закарпатті чоловік намагався перетнути кордон зі Словаччиною на моноколесі, відео

14:30, 17 травня 2025
Винахідливий порушник планував цю втечу місяць, але не доїхав до кордону 300 метрів.
На Закарпатті чоловік намагався перетнути кордон зі Словаччиною на моноколесі, відео
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На околиці міста Ужгород затримали чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон зі Словаччиною на моноколесі. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Як стало відомо, чоловік понад місяць обмірковував план, як дістатися кордону, не викликаючи підозр у правоохоронців.

Для цього порушник вбрався у повсякденний одяг, не взяв із собою зайвих речей, які б могли свідчити про його наміри, натомість став на моноколесо та попрямував у бік кордону.

Рух, коли він покинув населений пункт, відстежили безпілотником. Далі він вирішив пересуватися польовою дорогою, вдаючи, що прогулюється околицею міста.

Наближення правопорушника до держрубежу зафіксували за допомогою фотопастки. Чоловікові залишалося подолати 300 метрів, однак його зупинив прикордонний наряд відділу «Ужгород».

Затриманого доставили у прикордонний підрозділ. Після встановлення усіх обставин правопорушення, його буде притягнуто до відповідальності за ч.1 ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Рішення у справі прийматиме суд.

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Ужгород Закарпаття прикордонники Державна прикордонна служба мобілізація військовозобов'язаний кордон перетин кордону

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