Надбавка до пенсії 2025: хто отримає додаткові виплати

Доплату можуть отримати пенсіонери, вік яких перевищує 70 років.

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Пенсіонери в Україні мають право на щомісячні вікові надбавки, розмір яких залежить від віку і може сягати 570 гривень. Ці доплати призначаються незалежно від виду пенсії, страхового стажу чи працевлаштування, повідомляє Пенсійний фонд.

Так, після досягнення 70-річного віку надбавка нараховується автоматично — без необхідності особисто звертатися до ПФУ. Важливо знати, що виплати починають нараховувати з наступного дня після дня народження, тому перша доплата буде пропорційною кількості днів до завершення місяця.

Якщо особа вже отримувала доплату за віком, при досягненні наступного вікового порогу розмір виплат збільшується.

Розміри доплат за віком такі:

70–74 роки — до 300 грн

75–79 років — до 456 грн

від 80 років — до 570 грн

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