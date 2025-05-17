Прибавка к пенсии 2025: кто получит дополнительные выплаты

Доплату могут получить пенсионеры, возраст которых превышает 70 лет.

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Пенсионеры в Украине имеют право на ежемесячные возрастные надбавки, размер которых зависит от возраста и может достигать 570 гривен. Эти доплаты назначаются вне зависимости от вида пенсии, страхового стажа или трудоустройства, сообщает Пенсионный фонд.

Так, по достижении 70-летнего возраста надбавка начисляется автоматически — без необходимости лично обращаться в ПФУ. Важно знать, что выплаты начинают начислять со следующего дня после дня рождения, поэтому первая доплата будет пропорциональна количеству дней до окончания месяца.

Если лицо уже получало доплату по возрасту, по достижении следующего возрастного порога размер выплат увеличивается.

Размеры доплат по возрасту такие:

70–74 года – до 300 грн

75–79 лет – до 456 грн

от 80 лет - до 570 грн

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