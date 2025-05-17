У Туреччині презентували оновлений Bayraktar зі штучним інтелектом — що вміє дрон нового покоління

Турецька компанія Baykar представила модернізований безпілотник Bayraktar TB2, оснащений системами штучного інтелекту.
Новий апарат отримав здатність діяти автономно, самостійно виявляти та розпізнавати цілі, а також приймати рішення під час виконання завдань у реальному часі.
Як вказується на офіційному порталі виробника, дрон вже успішно пройшов перші тести та встановив кілька рекордів.
Модель отримала турбогвинтовий двигун і високотехнологічні системи керування, що суттєво покращили її льотні характеристики. Безпілотник став більш автономним, а також розширив свої бойові можливості.
Аналітики ринку зазначили: попри відсутність публічної інформації про модернізацію, розробка нової версії велась у закритому режимі, що робить її появу несподіванкою.
За словами Сельчука Байрактара, технічного директора компанії, нова версія безпілотника оснащена трьома комп’ютерами зі штучним інтелектом. Це забезпечує незалежне ухвалення рішень і виконання низки складних дій без участі оператора.
Bayraktar TB2 тепер може здійснювати візуальну навігацію навіть в умовах активного електронного впливу, самостійно обирати напрямок польоту, проводити аналіз місцевості та ідентифікацію цілей.
Оновлений дрон здатен злітати та приземлятися без допомоги людини, розпізнаючи злітно-посадкову смугу. Завдяки автономному плануванню польоту він обирає найефективніший маршрут у динаміці.
Bayraktar також автоматично повертається на базу у разі нештатних ситуацій, що підвищує його живучість і безпеку в бойових умовах.
Під час випробувань безпілотник досяг висоти 9250 метрів за менш ніж 30 хвилин. Новий двигун дозволив не лише покращити швидкість (до 300 км/год), а й збільшити вантажопідйомність і дальність польоту (раніше — до 27 годин безперервного перебування у повітрі).
Серед технічних нововведень:
Оновлена версія здатна нести:
Цей арсенал дозволяє ефективно боротися навіть з ППО середньої та великої дальності.
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