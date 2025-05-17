У Туреччині презентували оновлений Bayraktar зі штучним інтелектом — що вміє дрон нового покоління

Безпілотник отримав здатність діяти автономно, самостійно виявляти та розпізнавати цілі, а також приймати рішення під час виконання завдань у реальному часі.

Фото: x.com/Selcuk

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Турецька компанія Baykar представила модернізований безпілотник Bayraktar TB2, оснащений системами штучного інтелекту.

Новий апарат отримав здатність діяти автономно, самостійно виявляти та розпізнавати цілі, а також приймати рішення під час виконання завдань у реальному часі.

Як вказується на офіційному порталі виробника, дрон вже успішно пройшов перші тести та встановив кілька рекордів.

Модель отримала турбогвинтовий двигун і високотехнологічні системи керування, що суттєво покращили її льотні характеристики. Безпілотник став більш автономним, а також розширив свої бойові можливості.

Аналітики ринку зазначили: попри відсутність публічної інформації про модернізацію, розробка нової версії велась у закритому режимі, що робить її появу несподіванкою.

За словами Сельчука Байрактара, технічного директора компанії, нова версія безпілотника оснащена трьома комп’ютерами зі штучним інтелектом. Це забезпечує незалежне ухвалення рішень і виконання низки складних дій без участі оператора.

Bayraktar TB2 тепер може здійснювати візуальну навігацію навіть в умовах активного електронного впливу, самостійно обирати напрямок польоту, проводити аналіз місцевості та ідентифікацію цілей.

Оновлений дрон здатен злітати та приземлятися без допомоги людини, розпізнаючи злітно-посадкову смугу. Завдяки автономному плануванню польоту він обирає найефективніший маршрут у динаміці.

Bayraktar також автоматично повертається на базу у разі нештатних ситуацій, що підвищує його живучість і безпеку в бойових умовах.

Під час випробувань безпілотник досяг висоти 9250 метрів за менш ніж 30 хвилин. Новий двигун дозволив не лише покращити швидкість (до 300 км/год), а й збільшити вантажопідйомність і дальність польоту (раніше — до 27 годин безперервного перебування у повітрі).

Серед технічних нововведень:

новий двигун власного виробництва (замість Rotax на 100 к.с.);

збільшене корисне навантаження (на 50–100%);

нові закінцівки крил (зовнішня відмінність);

супутниковий зв’язок (радіус керування понад 1000 км);

три типи оптико-електронних систем — турецька, канадська, німецька (виробництво в ПАР);

автоматизований зліт і посадка.

Оновлена версія здатна нести:

MAM-C — 6,5 кг, дальність 8 км, з лазерним наведенням (приблизна ціна — $5 тис.);

MAM-L — 22 кг, дальність 15 км, з лазерним або інфрачервоним наведенням (до 4 одиниць на дрон, ціна — $10 тис.);

"Кеманкеш" — крилата ракета вагою 35 кг з телевізійним наведенням, дальність до 200 км (дрон може нести 4 ракети, оператор керує з відстані до 50 км, в перспективі — до 100 км).

Цей арсенал дозволяє ефективно боротися навіть з ППО середньої та великої дальності.

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