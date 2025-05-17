Практика судов
  1. Общество
  2. / В мире

В Турции презентовали обновленный Bayraktar с искусственным интеллектом — что умеет дрон нового поколения

18:05, 17 мая 2025
Беспилотник получил способность действовать автономно, самостоятельно выявлять и распознавать цели, а также принимать решения при выполнении задач в реальном времени.
В Турции презентовали обновленный Bayraktar с искусственным интеллектом — что умеет дрон нового поколения
Фото: x.com/Selcuk
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Турецкая компания Baykar представила модернизированный беспилотник Bayraktar TB2, оснащенный системами искусственного интеллекта.

Новый аппарат получил способность действовать автономно, самостоятельно обнаруживать и распознавать цели, а также принимать решения во время выполнения задач в режиме реального времени.

Как указано на официальном портале производителя, дрон уже успешно прошел первые тесты и установил несколько рекордов.

Модель получила турбовинтовой двигатель и высокотехнологичные системы управления, что значительно улучшило ее летные характеристики. Беспилотник стал более автономным, а также расширил свои боевые возможности.

Аналитики рынка отметили: несмотря на отсутствие публичной информации о модернизации, разработка новой версии велась в закрытом режиме, что делает ее появление неожиданной.

По словам Сельчука Байрактара, технического директора компании, новая версия беспилотника оснащена тремя компьютерами с искусственным интеллектом. Это обеспечивает независимое принятие решений и выполнение ряда сложных действий без участия оператора.

Bayraktar TB2 теперь может осуществлять визуальную навигацию даже в условиях активного электронного воздействия, самостоятельно выбирать направление полета, проводить анализ местности и идентификацию целей.

Обновленный дрон способен взлетать и приземляться без участия человека, распознавая взлетно-посадочную полосу. Благодаря автономному планированию полета он выбирает наиболее эффективный маршрут в динамике.

Bayraktar также автоматически возвращается на базу в случае нештатных ситуаций, что повышает его живучесть и безопасность в боевых условиях.

Во время испытаний беспилотник достиг высоты 9250 метров менее чем за 30 минут. Новый двигатель позволил не только повысить скорость (до 300 км/ч), но и увеличить грузоподъемность и дальность полета (ранее — до 27 часов непрерывного пребывания в воздухе).

Среди технических нововведений:

  • новый двигатель собственного производства (вместо Rotax мощностью 100 л.с.);
  • увеличенная полезная нагрузка (на 50–100%);
  • новые законцовки крыльев (внешие отличия);
  • спутниковая связь (радиус управления свыше 1000 км);
  • три типа оптико-электронных систем — турецкая, канадская, немецкая (производство в ЮАР);
  • автоматизированный взлет и посадка.

Обновленная версия способна нести:

  • MAM-C — 6,5 кг, дальность 8 км, с лазерным наведением (примерная цена — $5000);
  • MAM-L — 22 кг, дальность 15 км, с лазерным или инфракрасным наведением (до 4 единиц на дрон, цена — $10 000);
  • «Кеманкеш» — крылатая ракета весом 35 кг с телевизионным наведением, дальность до 200 км (дрон может нести 4 ракеты, оператор управляет на расстоянии до 50 км, в перспективе — до 100 км).

Этот арсенал позволяет эффективно бороться даже с ПВО средней и большой дальности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

искусственный интеллект технологии ИИ дрон

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Парламент принял закон о лишении специальных пенсий лиц, осужденных за преступления против основ национальной безопасности

Верховная Рада внесла изменения в законы о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, о прокуратуре и о государственной службе относительно лишения специальных пенсий лиц, осужденных за определенные категории преступлений.

Верховная Рада поддержала изменения в закон о санкциях

Изменения в законы о санкциях, об СБУ и разведке позволят накладывать санкции на конкретные суда и воздушные суда.

Назначение экспертизы с целью поиска новых доказательств обвинения фактически представляет собой дополнительное расследование, что противоречит принципам уголовного процесса – Верховный Суд

Прокурор в жалобе указывал на необходимость назначения повторной экспертизы во время судебного производства для установления новых обстоятельств, которые не были известны на момент досудебного расследования.

Верховная Рада поддержала упрощение продажи и передачи в пользование земельных участков бывшим владельцам разрушенных объектов

Продажу и передачу в пользование земельных участков государственной, коммунальной собственности бывшим владельцам зданий, сооружений, которые были разрушены в результате боевых действий и находились на таких земельных участках, предлагается осуществлять без земельных торгов.

Выполнение требований правоохранителей не является основанием для признания нарушения ПДД совершенным в состоянии крайней необходимости – Верховный Суд

Осужденный указывал, что судами не применена ст. 39 УК, поскольку не учтено выполнение им обязательных для исполнения указаний сотрудника правоохранительного органа.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Плахтій
    Інна Плахтій
    член Вищої ради правосуддя
  • Віталій Галаган
    Віталій Галаган
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олена Губська
    Олена Губська
    суддя Верховного Суду у Великій палаті