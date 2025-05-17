В Турции презентовали обновленный Bayraktar с искусственным интеллектом — что умеет дрон нового поколения

Турецкая компания Baykar представила модернизированный беспилотник Bayraktar TB2, оснащенный системами искусственного интеллекта.

Новый аппарат получил способность действовать автономно, самостоятельно обнаруживать и распознавать цели, а также принимать решения во время выполнения задач в режиме реального времени.

Как указано на официальном портале производителя, дрон уже успешно прошел первые тесты и установил несколько рекордов.

Модель получила турбовинтовой двигатель и высокотехнологичные системы управления, что значительно улучшило ее летные характеристики. Беспилотник стал более автономным, а также расширил свои боевые возможности.

Аналитики рынка отметили: несмотря на отсутствие публичной информации о модернизации, разработка новой версии велась в закрытом режиме, что делает ее появление неожиданной.

По словам Сельчука Байрактара, технического директора компании, новая версия беспилотника оснащена тремя компьютерами с искусственным интеллектом. Это обеспечивает независимое принятие решений и выполнение ряда сложных действий без участия оператора.

Bayraktar TB2 теперь может осуществлять визуальную навигацию даже в условиях активного электронного воздействия, самостоятельно выбирать направление полета, проводить анализ местности и идентификацию целей.

Обновленный дрон способен взлетать и приземляться без участия человека, распознавая взлетно-посадочную полосу. Благодаря автономному планированию полета он выбирает наиболее эффективный маршрут в динамике.

Bayraktar также автоматически возвращается на базу в случае нештатных ситуаций, что повышает его живучесть и безопасность в боевых условиях.

Во время испытаний беспилотник достиг высоты 9250 метров менее чем за 30 минут. Новый двигатель позволил не только повысить скорость (до 300 км/ч), но и увеличить грузоподъемность и дальность полета (ранее — до 27 часов непрерывного пребывания в воздухе).

Среди технических нововведений:

новый двигатель собственного производства (вместо Rotax мощностью 100 л.с.);

увеличенная полезная нагрузка (на 50–100%);

новые законцовки крыльев (внешие отличия);

спутниковая связь (радиус управления свыше 1000 км);

три типа оптико-электронных систем — турецкая, канадская, немецкая (производство в ЮАР);

автоматизированный взлет и посадка.

Обновленная версия способна нести:

MAM-C — 6,5 кг, дальность 8 км, с лазерным наведением (примерная цена — $5000);

MAM-L — 22 кг, дальность 15 км, с лазерным или инфракрасным наведением (до 4 единиц на дрон, цена — $10 000);

«Кеманкеш» — крылатая ракета весом 35 кг с телевизионным наведением, дальность до 200 км (дрон может нести 4 ракеты, оператор управляет на расстоянии до 50 км, в перспективе — до 100 км).

Этот арсенал позволяет эффективно бороться даже с ПВО средней и большой дальности.

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