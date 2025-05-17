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На Киевщине запускают уникальный проект по лечению ПТСР с помощью виртуальной реальности

12:24, 17 мая 2025
В Киевской области стартует проект лечения ПТСР с помощью VR.
На Киевщине запускают уникальный проект по лечению ПТСР с помощью виртуальной реальности
Источник фото: stock.adobe.com
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В Киевской области реализуют инновационный проект по лечению пострадавших от войны с симптомами посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) с использованием технологии виртуальной реальности (VR). Об этом сообщил советник главы Киевской ОГА по вопросам ветеранской политики Иван Добровольский.

Обучение новому методу лечения ПТСР с использованием VR-технологий в рамках проекта пройдут 20 специалистов — психиатров, клинических психологов, психотерапевтов. Планируется открыть 5 кабинетов психологической помощи в 5 общинах Киевской области. Прогнозируется, что помощь смогут получить 80 ветеранов, военнослужащих и ВПО с диагнозом ПТСР.

В ОВА указывают, что на данный момент уже прошло пилотное внедрение VR-технологии. В течение 6 недель военнослужащие проходили лечение по новому методу. Они отмечают снижение тревожности, депрессивных состояний и суицидальных мыслей.

Специализированный VR-контент для ПТСР-терапии разработала украинская компания, а обучение и сертификация специалистов будет проходить на базе Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца.

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военные Киевская область медицина

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