Поступление в вузы для парней только с военно-учетным документом — новые правила с 2025 года

Начиная с 2025 года, юноши в возрасте от 17 лет, планирующие поступать в учреждения высшего или профессионального предвысшего образования, обязаны предоставить военно-учетный документ.
Соответствующее требование закреплено в Условиях приема на обучение, утвержденных Министерством образования и науки Украины, передает Освіта.ua.
Предоставление военно-учетного документа стало обязательной частью вступительной кампании. Без него даже успешная сдача экзаменов или подача других необходимых документов не гарантирует зачисление.
Какие документы принимаются
В зависимости от даты оформления принимаются как бумажные, так и электронные документы:
Бумажные (для документов, выданных до 11 апреля 2024 года):
- военный билет,
- временное удостоверение военнообязанного,
- удостоверение о приписке;
Электронные:
- формируется через приложение Резерв+,
- содержит QR-код, обязательный для действительности,
- действителен 1 год с даты формирования,
- может быть распечатан (но QR-код должен считываться).
Как оформить электронный документ
Чтобы сформировать электронную версию военно-учетного документа, необходимо:
- Авторизоваться в приложении Резерв+;
- Сгенерировать документ в формате PDF с QR-кодом;
- При необходимости — распечатать его.
Также документ можно получить через ЦНАП по обращению или через личный кабинет на портале Дія.
Что делать, если еще не стоишь на учете
На воинский учет в ТЦК и СП юноши обязаны становиться с 17 лет. Личное присутствие не всегда требуется:
- если оформляется паспорт — данные автоматически попадают в реестр Оберіг;
- если юноша находится за границей — при обращении в консульство его ставят на учет через систему Трембіта.
Когда и куда подавать
Конкретные сроки подачи документов каждый вуз устанавливает самостоятельно в своих Правилах приема. Для некоторых категорий поступающих возможно однократное отложение подачи:
- для лиц с временно оккупированных территорий;
- для тех, кто находится на территориях активных боевых действий;
- для поступающих из-за границы.
Внимание: даже при наличии действительного бумажного документа некоторые вузы могут требовать именно электронную версию. Если документ еще не оформлен (например, из-за прохождения медицинской комиссии), поступающий имеет право подать письменное обязательство предоставить его позже.
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