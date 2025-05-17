Поступление в вузы для парней только с военно-учетным документом — новые правила с 2025 года

Начиная с 2025 года, юноши в возрасте от 17 лет, планирующие поступать в учреждения высшего или профессионального предвысшего образования, обязаны предоставить военно-учетный документ.

Соответствующее требование закреплено в Условиях приема на обучение, утвержденных Министерством образования и науки Украины, передает Освіта.ua.

Предоставление военно-учетного документа стало обязательной частью вступительной кампании. Без него даже успешная сдача экзаменов или подача других необходимых документов не гарантирует зачисление.

Какие документы принимаются

В зависимости от даты оформления принимаются как бумажные, так и электронные документы:

Бумажные (для документов, выданных до 11 апреля 2024 года):

военный билет,

временное удостоверение военнообязанного,

удостоверение о приписке;

Электронные:

формируется через приложение Резерв+,

содержит QR-код, обязательный для действительности,

действителен 1 год с даты формирования,

может быть распечатан (но QR-код должен считываться).

Как оформить электронный документ

Чтобы сформировать электронную версию военно-учетного документа, необходимо:

Авторизоваться в приложении Резерв+;

Сгенерировать документ в формате PDF с QR-кодом;

При необходимости — распечатать его.

Также документ можно получить через ЦНАП по обращению или через личный кабинет на портале Дія.

Что делать, если еще не стоишь на учете

На воинский учет в ТЦК и СП юноши обязаны становиться с 17 лет. Личное присутствие не всегда требуется:

если оформляется паспорт — данные автоматически попадают в реестр Оберіг;

если юноша находится за границей — при обращении в консульство его ставят на учет через систему Трембіта.

Когда и куда подавать

Конкретные сроки подачи документов каждый вуз устанавливает самостоятельно в своих Правилах приема. Для некоторых категорий поступающих возможно однократное отложение подачи:

для лиц с временно оккупированных территорий;

для тех, кто находится на территориях активных боевых действий;

для поступающих из-за границы.

Внимание: даже при наличии действительного бумажного документа некоторые вузы могут требовать именно электронную версию. Если документ еще не оформлен (например, из-за прохождения медицинской комиссии), поступающий имеет право подать письменное обязательство предоставить его позже.

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