Секретная служба допросила экс-директора ФБР из-за поста с намеком на Трампа — Коми отрицает призыв к насилию

Бывшего директора ФБР Джеймса Коми допросила Секретная служба США после поста в Instagram с цифрами «86 47», что, по версии Трампа, означает призыв к убийству.

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Секретная служба США допросила Джеймса Б. Коми, бывшего директора ФБР, после его публикации в социальных сетях, которую, по словам представителя правоохранительных органов, якобы расценили как призыв к убийству Дональда Трампа. Об этом пишет The New York Times.

Это произошло после того, как Коми опубликовал фотографию ракушек на пляже, образующих цифры «86 47». Фраза, которую используют критики Трампа во время протестов, а также на плакатах и одежде. «Восемьдесят шесть», по данным Merriam-Webster, — это старый сленговый термин, означающий «отклонить» или «устранить».

Сообщается, что допрос состоялся в офисе Секретной службы в Вашингтоне. По словам должностного лица, Коми добровольно согласился на него, и его привезли агенты Секретной службы.

Коми удалил пост из Instagram после того, как он вызвал резкую критику, заявив: «Я не осознавал, что некоторые люди ассоциируют эти цифры с насилием. Мне это никогда не приходило в голову, но я выступаю против любого насилия, поэтому я удалил пост».

В интервью Брету Байеру из Fox News, которое транслировалось 16 мая, Трамп, на которого в прошлом году было совершено два покушения, сказал, что, по его мнению, Коми знал, что это значит.

«Он точно знал, что это значит», — сказал Трамп. «Ребенок знает, что это значит. Если вы директор ФБР и не знаете, что это значит, это означало убийство. И это ясно сказано».

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