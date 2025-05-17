Практика судов
  1. В мире

Секретная служба допросила экс-директора ФБР из-за поста с намеком на Трампа — Коми отрицает призыв к насилию

10:18, 17 мая 2025
Бывшего директора ФБР Джеймса Коми допросила Секретная служба США после поста в Instagram с цифрами «86 47», что, по версии Трампа, означает призыв к убийству.
Секретная служба допросила экс-директора ФБР из-за поста с намеком на Трампа — Коми отрицает призыв к насилию
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Секретная служба США допросила Джеймса Б. Коми, бывшего директора ФБР, после его публикации в социальных сетях, которую, по словам представителя правоохранительных органов, якобы расценили как призыв к убийству Дональда Трампа. Об этом пишет The New York Times.

Это произошло после того, как Коми опубликовал фотографию ракушек на пляже, образующих цифры «86 47». Фраза, которую используют критики Трампа во время протестов, а также на плакатах и одежде. «Восемьдесят шесть», по данным Merriam-Webster, — это старый сленговый термин, означающий «отклонить» или «устранить».

Сообщается, что допрос состоялся в офисе Секретной службы в Вашингтоне. По словам должностного лица, Коми добровольно согласился на него, и его привезли агенты Секретной службы.

Коми удалил пост из Instagram после того, как он вызвал резкую критику, заявив: «Я не осознавал, что некоторые люди ассоциируют эти цифры с насилием. Мне это никогда не приходило в голову, но я выступаю против любого насилия, поэтому я удалил пост».

В интервью Брету Байеру из Fox News, которое транслировалось 16 мая, Трамп, на которого в прошлом году было совершено два покушения, сказал, что, по его мнению, Коми знал, что это значит.

«Он точно знал, что это значит», — сказал Трамп. «Ребенок знает, что это значит. Если вы директор ФБР и не знаете, что это значит, это означало убийство. И это ясно сказано».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Дональд Трамп

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Резерв+ не могут отображаться данные о нарушении воинского учета, если ТЦК не составлял ни протокола, ни постановления – позиция суда

ТЦК внес в Реестр «Оберег» данные о нарушении мужчиной воинского учета за то, что тот лично не явился в ТЦК по достижении 25 лет, но ни протокола, ни постановления ТЦК не составил.

ВККС тонет в исках от участников конкурса в апелляционные суды – есть претензии к качеству проверки практических заданий

Уже подано несколько десятков исков от кандидатов в административные, хозяйственные и общие апелляционные суды

Верховный Суд признал противоправным и отменил решение ВККС относительно судьи Харьковского окружного административного суда Елены Изовитовой-Ваким

КАС ВС признал противоправным и отменил решение Высшей квалификационной комиссии судей, которым судья была признана не соответствующей занимаемой должности.

У кандидатов в Антикоррупционный суд, проваливших экзамен, появился второй шанс – Рада приняла закон

Теперь кандидаты в ВАКС, которые не смогли сдать экзамен, смогут вновь подать документы на конкурс в Антикоррупционный суд без перерыва в один год.

Отбор на должности судей местных судов – в ВККС сообщили, когда состоятся тестирования, практические задания и собеседования

Тестирование начнется по группам с 23 июня, а собеседований следует ожидать уже в 2026 году.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Плахтій
    Інна Плахтій
    член Вищої ради правосуддя
  • Віталій Галаган
    Віталій Галаган
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олена Губська
    Олена Губська
    суддя Верховного Суду у Великій палаті