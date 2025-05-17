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Акцизный налог – кто, когда и как должен платить

13:54, 17 мая 2025
Налоговая служба напомнила правила уплаты акцизного налога для производителей, импортеров и розничных продавцов подакцизных товаров.
Акцизный налог – кто, когда и как должен платить
Фото: unsplash
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Главное управление ГНС в Тернопольской области напомнило, кто, когда и как должен уплачивать акцизный налог.

Для произведённых в Украине подакцизных товаров

Плательщики акцизного налога обязаны перечислить его в бюджет в течение 10 календарных дней после предельного срока подачи налоговой декларации за месячный период (подпункт 222.1.1 пункта 222.1 статьи 222 НКУ).

Для алкогольных напитков с использованием неденатурированного спирта

Акциз уплачивается при приобретении акцизных марок (подпункт 222.1.2 пункта 222.1 статьи 222 НКУ).

Для табачных изделий

Налог уплачивается:

- в течение 15 рабочих дней после получения акцизных марок (с доплатой, если необходимо — в течение 10 календарных дней после предельного срока подачи декларации);

- расчёт производится по минимальному акцизному обязательству, ставкам налога и официальному курсу гривны к иностранной валюте на 0 часов первого дня соответствующего полугодия;

- если срок уплаты приходится на новый бюджетный год, сумма налога уплачивается до конца текущего бюджетного года.

Для жидкостей для электронных сигарет

Правила аналогичны правилам для табачных изделий:

- уплата в течение 15 рабочих дней после получения марок;

- доплата в течение 10 календарных дней после предельного срока подачи декларации;

- используется валютный курс, установленный НБУ на начало полугодия.

Для виноградных вин с добавлением спирта, вермутов и других напитков со спиртом

Налог уплачивается при приобретении акцизных марок по ставке для готовой продукции, изготовленной с использованием этилового спирта (подпункт 222.1.3 пункта 222.1 статьи 222 НКУ).

Для продукции, изготовленной из давальческого сырья

Собственник готовой продукции обязан уплатить налог производителю (переработчику) до даты отгрузки продукции.

Производитель имеет право отгружать продукцию только после получения документального подтверждения уплаты налога (подпункты 222.1.4, 222.1.5 пункта 222.1 статьи 222 НКУ).

Для импортированных подакцизных товаров

- налог уплачивается до или в день подачи таможенной декларации (пункт 222.2 статьи 222 НКУ);

- при ввозе маркированной продукции (кроме табака и жидкостей для электронных сигарет) — налог уплачивается при приобретении акцизных марок и (при необходимости) доплачивается при подаче таможенной декларации;

- при ввозе маркированных табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет — акциз уплачивается при приобретении акцизных марок и (при необходимости) доплачивается в день подачи таможенной декларации.

Расчёт производится по официальному валютному курсу на 0 часов первого дня соответствующего полугодия.

Для перерегистрации переоборудованных транспортных средств

При регистрации переоборудованного грузового автомобиля в легковой необходимо предъявить в органы внутренних дел квитанцию или платёжное поручение об уплате акцизного налога с отметкой банка о дате платежа.

Для розничной торговли подакцизными товарами

Суммы акцизного налога субъекты хозяйствования, осуществляющие розничную продажу подакцизных товаров, уплачивают в течение 10 календарных дней после предельного срока подачи месячной налоговой декларации (подпункт 222.3.1 пункта 222.3 статьи 222 НКУ).

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