Акцизний податок — хто, коли і як повинен сплачувати

Податкова служба нагадала правила сплати акцизного податку для виробників, імпортерів і роздрібних продавців підакцизних товарів.

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Головне управління ДПС у Тернопільській області нагадало, хто, коти і як повинен сплачувати акцизний податок.

Для вироблених в Україні підакцизних товарів

Платники акцизного податку зобов'язані перерахувати його до бюджету протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за місячний період (підпункт 222.1.1 пункту 222.1 статті 222 ПКУ).

Для алкогольних напоїв із використанням неденатурованого спирту

Акциз сплачується під час придбання акцизних марок (підпункт 222.1.2 пункту 222.1 статті 222 ПКУ).

Для тютюнових виробів

Податок сплачується:

- протягом 15 робочих днів після отримання акцизних марок (з доплатою, якщо потрібно – протягом 10 календарних днів після граничного строку подання декларації);

- розрахунок здійснюється за мінімальним акцизним зобов’язанням, ставками податку та офіційним курсом гривні до іноземної валюти на 0 годин першого дня відповідного півріччя;

- якщо строк сплати припадає на новий бюджетний рік, сума податку сплачується до кінця поточного бюджетного року.

Для рідин для електронних сигарет

Правила аналогічні правилам для тютюнових виробів:

- сплата протягом 15 робочих днів після отримання марок;

- доплата протягом 10 календарних днів після граничного строку подання декларації;

- використовується курс валюти, встановлений НБУ на початок півріччя.

Для виноградних вин із додаванням спирту, вермутів та інших напоїв зі спиртом

Податок сплачується при придбанні акцизних марок за ставкою для готової продукції, виготовленої з використанням етилового спирту (підпункт 222.1.3 пункту 222.1 статті 222 ПКУ).

Для продукції, виготовленої з давальницької сировини

Власник готової продукції має сплатити податок виробнику (переробнику) до дати відвантаження продукції.

Виробник має право відвантажити продукцію тільки після отримання документального підтвердження сплати податку (підпункти 222.1.4, 222.1.5 пункту 222.1 статті 222 ПКУ).

Для імпортованих підакцизних товарів

- податок сплачується до або в день подання митної декларації (пункт 222.2 статті 222 ПКУ).

- при ввезенні маркованої продукції (крім тютюну та рідин для електронних сигарет) – податок сплачується під час придбання акцизних марок і (за потреби) доплачується при поданні митної декларації.

- при ввезенні маркованих тютюнових виробів і рідин для електронних сигарет – акциз сплачується під час придбання акцизних марок та (за потреби) доплачується на день подання митної декларації.

Розрахунок здійснюється за офіційним курсом валюти на 0 годин першого дня відповідного півріччя.

Для перереєстрації переобладнаних транспортних засобів

При реєстрації переобладнаного вантажного автомобіля у легковий потрібно пред’явити до органів внутрішніх справ квитанцію або платіжне доручення про сплату акцизного податку з відміткою банку про дату платежу.

Для роздрібної торгівлі підакцизними товарами

Суми акцизного податку суб’єкти господарювання, що здійснюють роздрібний продаж підакцизних товарів, сплачують протягом 10 календарних днів після граничного строку подання місячної податкової декларації (підпункт 222.3.1 пункту 222.3 статті 222 ПКУ).

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