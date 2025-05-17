Чи маєте ви право розводити оленів — у США суд вирішує долю фермерської професії

Фермери в Міннесоті подали до суду, бо закон фактично забороняє розводити оленів і ставить під загрозу їхній бізнес.

Фото: madbyte \ unsplash

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У США фермери зі штату Міннесота, які займаються розведенням білохвостих оленів, звернулися до Апеляційного суду Восьмого округу з вимогою заблокувати закон штату, який, за їхніми словами, загрожує знищити їхній бізнес протягом одного покоління. Про це повідомляє Couthouse News.

Що сталося

У 2023 році законодавці Міннесоти ухвалили закон, який забороняє нову реєстрацію ферм з розведення білохвостих оленів. Його мета — стримати поширення хронічного виснажливого захворювання (CWD), яке вражає оленів, лосів, карібу та інших тварин і зрештою призводить до їхньої смерті.

Фермери б’ють на сполох

Асоціація оленярів Міннесоти та кілька її членів подали позов, заявивши, що заборона порушує їхнє базове право — вільно обирати собі професію. Окружний суд США раніше відхилив їхню скаргу, визнавши, що права займатися оленярством як такого не існує.

Захисник фермерів, юрист Ерік Каардал, наполягає: закон — це фактична заборона, яка позбавляє людей можливості вступити в професію. Він наголосив, що фермерство визнано аграрною діяльністю у законодавстві Міннесоти, тож обмеження порушують правовий порядок.

Суть спору в суді

Закон дозволяє лише одноразову передачу ферми в межах родини, що, на думку Каардала, є неприйнятним обмеженням. У суді він навів приклад фермера Денніса Удовича, який раніше розводив оленів, але тепер не має права повернутись у цю сферу.

Проте представник штату — заступник генпрокурора Філіп Пулітцер — наголосив: закон не є повною забороною, а лише регулюванням, і його головна мета — зупинити поширення CWD. За його словами, штату було б дозволено і повну заборону, але замість цього обрано поміркований підхід.

Судді сумніваються

Суддя Л. Стівен Ґрасс, який виріс у родині фермерів у Небрасці, запитав, чи міг би штат, за тією ж логікою, заборонити розведення великої рогатої худоби, щоб боротися зі зміною клімату. Він також поставив питання про те, чи є фермерство глибоко вкоріненою традицією в США.

Загроза хронічного виснаження

За даними Департаменту природних ресурсів Міннесоти, лише у 2024 році виявлено 96 випадків хвороби серед диких оленів — і ця цифра зростає. CWD передається між тваринами швидко, особливо в умовах тісного утримання, характерного для ферм.

Захворювання спричинене мутованим білком у мозку — воно належить до тієї ж групи, що й коров’ячий сказ. Через можливу передачу людині держава зобов’язує знищувати заражених тварин.

Що далі

Апеляційний суд наразі розглядає аргументи обох сторін. Остаточне рішення може мати суттєві наслідки не лише для фермерів Міннесоти, а й для загального підходу до регулювання сільського господарства в США.

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