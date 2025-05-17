Практика судів
  1. У світі

Чи маєте ви право розводити оленів — у США суд вирішує долю фермерської професії

12:42, 17 травня 2025
Фермери в Міннесоті подали до суду, бо закон фактично забороняє розводити оленів і ставить під загрозу їхній бізнес.
Чи маєте ви право розводити оленів — у США суд вирішує долю фермерської професії
Фото: madbyte \ unsplash
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У США фермери зі штату Міннесота, які займаються розведенням білохвостих оленів, звернулися до Апеляційного суду Восьмого округу з вимогою заблокувати закон штату, який, за їхніми словами, загрожує знищити їхній бізнес протягом одного покоління. Про це повідомляє Couthouse News.

Що сталося

У 2023 році законодавці Міннесоти ухвалили закон, який забороняє нову реєстрацію ферм з розведення білохвостих оленів. Його мета — стримати поширення хронічного виснажливого захворювання (CWD), яке вражає оленів, лосів, карібу та інших тварин і зрештою призводить до їхньої смерті.

Фермери б’ють на сполох

Асоціація оленярів Міннесоти та кілька її членів подали позов, заявивши, що заборона порушує їхнє базове право — вільно обирати собі професію. Окружний суд США раніше відхилив їхню скаргу, визнавши, що права займатися оленярством як такого не існує.

Захисник фермерів, юрист Ерік Каардал, наполягає: закон — це фактична заборона, яка позбавляє людей можливості вступити в професію. Він наголосив, що фермерство визнано аграрною діяльністю у законодавстві Міннесоти, тож обмеження порушують правовий порядок.

Суть спору в суді

Закон дозволяє лише одноразову передачу ферми в межах родини, що, на думку Каардала, є неприйнятним обмеженням. У суді він навів приклад фермера Денніса Удовича, який раніше розводив оленів, але тепер не має права повернутись у цю сферу.

Проте представник штату — заступник генпрокурора Філіп Пулітцер — наголосив: закон не є повною забороною, а лише регулюванням, і його головна мета — зупинити поширення CWD. За його словами, штату було б дозволено і повну заборону, але замість цього обрано поміркований підхід.

Судді сумніваються

Суддя Л. Стівен Ґрасс, який виріс у родині фермерів у Небрасці, запитав, чи міг би штат, за тією ж логікою, заборонити розведення великої рогатої худоби, щоб боротися зі зміною клімату. Він також поставив питання про те, чи є фермерство глибоко вкоріненою традицією в США.

Загроза хронічного виснаження

За даними Департаменту природних ресурсів Міннесоти, лише у 2024 році виявлено 96 випадків хвороби серед диких оленів — і ця цифра зростає. CWD передається між тваринами швидко, особливо в умовах тісного утримання, характерного для ферм.

Захворювання спричинене мутованим білком у мозку — воно належить до тієї ж групи, що й коров’ячий сказ. Через можливу передачу людині держава зобов’язує знищувати заражених тварин.

Що далі

Апеляційний суд наразі розглядає аргументи обох сторін. Остаточне рішення може мати суттєві наслідки не лише для фермерів Міннесоти, а й для загального підходу до регулювання сільського господарства в США.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд США

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Компенсація за житло військовим є можливою лише у порядку черговості та на підставі рішення житлової комісії – Верховний Суд

Верховний Суд висловився стосовно можливості отримання військовими компенсації за житло лише у порядку черговості.

Верховна Рада знов розгляне закон про автоматичну передачу даних про стан здоров’я для визначення придатності після президентського вето

Комітет з нацбезпеки розглянув пропозиції Президента і рекомендує парламенту ще раз прийняти закон, який передбачає автоматичну передачу даних про стан здоров’я для цілей визначення придатності.

Мобілізований з синдромом Туретта, який стояв на обліку у психоневрологічній лікарні, оскаржував рішення ВЛК: суд вказав на усталену позицію ВС, що перевіряти діагноз – не компетенція суду

У позовній заяві йшлося, що мобілізований чоловік є психічно хворою особою, тому надання йому зброї до рук є небезпечним, як для позивача особисто, так і для оточуючих, оскільки позивач не може контролювати свої рухи – що вирішив суд.

Вчительку звинуватили у цькуванні учениці з нетрадиційною орієнтацією, але суд став на захист класного керівника

Непроста ЛГБТ історія в однієї з гімназій Дніпра.

У Резерв+ не можуть відображатися дані про порушення військового обліку, якщо ТЦК не складав ані протоколу, ані постанови – позиція суду

ТЦК вніс до Реєстру «Оберіг» дані про порушення чоловіком військового обліку за те, що той особисто не прибув до ТЦК по досягненню 25 років, але ані протоколу, ані постанови ТЦК не склав.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Плахтій
    Інна Плахтій
    член Вищої ради правосуддя
  • Віталій Галаган
    Віталій Галаган
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олена Губська
    Олена Губська
    суддя Верховного Суду у Великій палаті