Трамп заявив, що готовий впровадити санкції проти РФ, якщо це потрібно

Трамп заявив, що готовий ввести санкції проти Росії — за його словами, це буде нищівним ударом по економіці РФ.

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Американський президент Дональд Трамп вважає, що глава Кремля Володимир Путін хоче миру і втомився від війни та шукає способи зберегти обличчя. Про це він сказав в інтерв’ю Fox News під час візиту Трампа до ОАЕ.

За словами Трампа, він не поїхав до Туреччини через виснажливий графік і не хотів «розчарувати ОАЕ».

«Я завжди вважав, що зустріч не може відбутися без мене, бо, як на мене, без мене угоди не буде», – заявив Трамп.

Водночас він підкреслив, що готовий впровадити санкції проти РФ, якщо угода не буде укладена.

«Я використаю це, якщо потрібно. Я б радше не використовував це… Якщо ми не укладемо угоду, я це зроблю. Це було б нищівно для Росії, бо у них проблеми з економікою», - зазначив Трамп.

Як пише Bloomberg, європейські посадовці не мають уявлення, що президент США Дональд Трамп скаже далі щодо війни Росії проти України — або до чого це їх може привести.

Перші за три роки прямі переговори між Україною та Росією завершилися в Туреччині 16 травня без домовленості про припинення вогню, а Москва повторила перелік максималістських вимог.

Після цього лідери Франції, Німеччини, Польщі та Великої Британії разом з Президентом України Володимиром Зеленським провели телефонну розмову з Трампом, щоб обговорити наступні кроки.

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