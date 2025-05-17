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Трамп заявил, что готов ввести санкции против РФ, если это потребуется

09:59, 17 мая 2025
Трамп заявил, что готов ввести санкции против России – по его словам, это будет сокрушительным ударом по экономике РФ.
Трамп заявил, что готов ввести санкции против РФ, если это потребуется
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Американский президент Дональд Трамп считает, что глава Кремля Владимир Путин хочет мира и устал от войны и ищет способы сохранить лицо. Об этом он сказал в интервью Fox News во время визита Трампа в ОАЭ.

По словам Трампа, он не поехал в Турцию из-за изнурительного графика и не хотел «разочаровать ОАЭ».

«Я всегда считал, что встреча не может состояться без меня, потому что, как по мне, без меня сделки не будет», – заявил Трамп.

В то же время он подчеркнул, что готов ввести санкции против РФ, если сделка не будет заключена.

«Я использую это, если потребуется. Я бы предпочел не использовать это… Если мы не заключим сделку, я это сделаю. Это было бы разрушительно для России, потому что у них проблемы с экономикой», — отметил Трамп.

Как пишет Bloomberg, европейские чиновники не имеют представления, что президент США Дональд Трамп скажет дальше по поводу войны России против Украины — или к чему это может их привести.

Первые за три года прямые переговоры между Украиной и Россией завершились в Турции 16 мая без соглашения о прекращении огня, а Москва повторила перечень максималистских требований.

После этого лидеры Франции, Германии, Польши и Великобритании вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским провели телефонный разговор с Трампом, чтобы обсудить дальнейшие шаги.

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США санкции Дональд Трамп война

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