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В Сумской общине 17 мая объявлен Днем траура

09:24, 17 мая 2025
Вражеский БпЛА ударил по рейсовому автобусу возле Белополья.
В Сумской общине 17 мая объявлен Днем траура
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В Сумской общине в связи с трагическим событием, произошедшим возле Белополья, в результате которого погибли 9 человек, 17 - 19 мая объявлено Днем траура.

Об этом сообщил глава Белопольской общины Юрий Зарко.

Вражеский БпЛА ударил по рейсовому автобусу возле Белополья. В результате погибли 9 человек, 4 — ранены. Автобус направлялся в сторону Сум.

В Нацполиции указали, что оккупанты прицельно ударили по автобусу, в котором находились мирные жители.

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