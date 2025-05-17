США в этом году начнут консультации с союзниками по сокращению своего контингента в Европе – постпред при НАТО

Посол США при НАТО Витакер подтвердил планы начать консультации с союзниками после саммита.

Источник фото: REUTERS/Johanna Geron

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Соединенные Штаты начнут переговоры с европейскими союзниками относительно сокращения числа американских войск в Европе в этом году. Об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Витакер, как пишет Reuters.

На просьбу прокомментировать сообщения о том, что администрация Трампа рассматривает возможность вывода войск из Европы, Витакер ответил, что «ничего не определено».

«Но как только мы это сделаем, мы проведем эти переговоры в структуре НАТО», — сказал Витакер.

По его словам, это точно будет после саммита, где-то позже в этом году.

«Мы собираемся начать эти переговоры... Все наши союзники готовы к этому», — добавил он, имея в виду саммит НАТО в Гааге в июне.

Выступая на конференции по безопасности в Эстонии, Витакер заявил, что США обсудят любые изменения в составе войск с союзниками, чтобы избежать каких-либо пробелов в безопасности.

«Это более 30 лет стремления США (сократить войска в Европе), президент Трамп только что сказал: довольно, это произойдет, и это произойдет сейчас, это будет организовано, но мы больше не будем терпеть промедление в этой ситуации... Нам просто нужно проработать практические последствия», — сказал Витакер.

В то же время он подчеркнул, что США не выходят из альянса: «Соединенные Штаты останутся в этом альянсе, и мы будем отличным другом и отличным союзником».

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