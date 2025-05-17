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США цього року почнуть консультації з союзниками про скорочення свого контингенту в Європі – постпред при НАТО

14:12, 17 травня 2025
Посол США при НАТО Вітакер підтвердив плани почати консультації з союзниками після саміту.
США цього року почнуть консультації з союзниками про скорочення свого контингенту в Європі – постпред при НАТО
Джерело фото: REUTERS/Johanna Geron
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Сполучені Штати розпочнуть переговори з європейськими союзниками щодо скорочення кількості американських військ у Європі у цьому році. Про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер, як пише Reuters.

На прохання прокоментувати повідомлення про те, що адміністрація Трампа розглядає можливість виведення військ з Європи, Вітакер відповів, що «нічого не визначено».

«Але щойно ми це зробимо, ми проведемо ці переговори в структурі НАТО», – сказав Вітакер.

За його словами, це точно буде після саміту, десь пізніше цього року.

«Ми збираємося розпочати ці переговори... Усі наші союзники готові до цього», – додав він, маючи на увазі саміт НАТО в Гаазі в червні.

Виступаючи на конференції з безпеки в Естонії, Вітакер заявив, що США обговорять будь-які зміни у складі військ зі союзниками, щоб уникнути якихось прогалин у безпеці.

«Це понад 30 років прагнення США (скоротити війська в Європі), президент Трамп щойно сказав: досить, це станеться, і це станеться зараз, це буде організовано, але ми більше не будемо терпіти зволікання в цій ситуації... Нам просто потрібно опрацювати практичні наслідки», – сказав Вітакер.

Водночас він наголосив, що США не виходять з альянсу: «Сполучені Штати залишаться в цьому альянсі, і ми будемо чудовим другом і чудовим союзником».

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США НАТО Європа військові

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