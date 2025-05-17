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У Сумській громаді 17 травня оголосили Днем жалоби

09:24, 17 травня 2025
Ворожий БпЛА вдарив по рейсовому автобусу поблизу Білопілля.
У Сумській громаді 17 травня оголосили Днем жалоби
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У Сумській громаді у зв’язку з трагічною подією, що сталася поблизу Білопілля, внаслідок якої загинули 9 людей, 17 - 19 травня оголошено День жалоби.

Про це повідомив очільник Білопільської громади Юрій Зарко.

Ворожий БпЛА вдарив по рейсовому автобусу поблизу Білопілля. Як наслідок, загинули 9 людей, 4 – поранені. Автобус прямував у бік Сум.

У Нацполіції вказали, що окупанти прицільно вдарили по автобусу, в якому перебували мирні жителі.

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