У Сумській громаді 17 травня оголосили Днем жалоби

Ворожий БпЛА вдарив по рейсовому автобусу поблизу Білопілля.

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У Сумській громаді у зв’язку з трагічною подією, що сталася поблизу Білопілля, внаслідок якої загинули 9 людей, 17 - 19 травня оголошено День жалоби.

Про це повідомив очільник Білопільської громади Юрій Зарко.

Ворожий БпЛА вдарив по рейсовому автобусу поблизу Білопілля. Як наслідок, загинули 9 людей, 4 – поранені. Автобус прямував у бік Сум.

У Нацполіції вказали, що окупанти прицільно вдарили по автобусу, в якому перебували мирні жителі.

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