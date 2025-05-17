Имеете ли вы право разводить оленей — в США суд решает судьбу фермерской профессии

Фермеры в Миннесоте подали в суд, потому что закон фактически запрещает разводить оленей и ставит под угрозу их бизнес.

Фото: madbyte \ unsplash

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В США фермеры из Миннесоты, занимающиеся разведением белохвостых оленей, обратились в Апелляционный суд Восьмого округа с требованием заблокировать закон штата, который, по их словам, угрожает уничтожить их бизнес в течение одного поколения. Об этом сообщает Courthouse News.

Что произошло

В 2023 году законодатели Миннесоты приняли закон, запрещающий новую регистрацию ферм по разведению белохвостых оленей. Его цель — сдержать распространение хронической истощающей болезни (CWD), поражающей оленей, лосей, карибу и других животных и в итоге приводящей к их смерти.

Фермеры бьют тревогу

Ассоциация оленеводов Миннесоты и несколько её членов подали иск, заявив, что запрет нарушает их основное право — свободно выбирать профессию. Ранее Окружной суд США отклонил их жалобу, посчитав, что такого права, как разведение оленей, в законе не существует.

Адвокат фермеров Эрик Каардал настаивает: закон фактически является запретом, который лишает людей возможности войти в профессию. Он подчеркнул, что фермерство признано аграрной деятельностью в законодательстве Миннесоты, а значит, ограничение нарушает правовой порядок.

Суть спора в суде

Закон допускает лишь однократную передачу фермы в рамках семьи, что, по мнению Каардала, является недопустимым ограничением. В суде он привёл пример фермера Денниса Удовича, который раньше разводил оленей, но теперь не может вернуться в этот бизнес.

Тем не менее, представитель штата — заместитель генпрокурора Филип Пулитцер — отметил: это не абсолютный запрет, а регулирующая мера. Основная цель закона — остановить распространение CWD. По его словам, у штата была возможность полностью запретить разведение оленей, но вместо этого был выбран более мягкий подход.

Сомнения судей

Судья Л. Стивен Грасс, выросший в семье фермеров в Небраске, задал вопрос, может ли штат по аналогичной логике запретить разведение крупного рогатого скота ради борьбы с изменением климата. Он также поинтересовался, является ли фермерство глубоко укоренившейся традицией в США.

Угроза хронической болезни

По данным Департамента природных ресурсов Миннесоты, только в 2024 году выявлено 96 случаев болезни среди диких оленей — и эта цифра продолжает расти. CWD быстро распространяется среди животных, особенно в условиях плотного содержания на фермах.

Заболевание вызывается мутировавшим белком в мозге и относится к той же группе, что и коровье бешенство. Из-за риска передачи человеку государство требует уничтожать заражённых животных.

Что дальше

Апелляционный суд в настоящее время рассматривает аргументы обеих сторон. Окончательное решение может оказать серьёзное влияние не только на фермеров Миннесоты, но и на общий подход к регулированию сельского хозяйства в США.

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