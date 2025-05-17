Секретна служба допитала ексдиректора ФБР через допис із натяком на Трампа — Комі заперечує заклик до насильства

Колишнього директора ФБР Джеймса Комі допитала Секретна служба США після допису в Instagram із цифрами«86 47», що, за версією Трампа, означає заклик до вбивства.

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Секретна служба США допитала Джеймса Б. Комі, колишнього директора ФБР, після його допису в соціальних мережах, який, за словами представника правоохоронних органів, в якому нібито розгляділи заклик до вбивства Дональда Трампа. Про це пише The New York Times.

Це сталося після того, як Комі опублікував фотографію мушель на пляжі, що утворюють цифри «86 47». Фразу, яку використовують критики Трампа під час протестів, а також на вивісках та одязі. «Вісімдесят шість», за даними Merriam-Webster, – це старий сленговий термін, що означає «відхиляти» або «видаляти».

Повідомляється, що допит відбувся в офісі Секретної служби у Вашингтоні. За словами посадовця, Комі добровільно погодився на нього і його привезли агенти Секретної служби.

Комі видалив допис з Instagram після того, як він викликав гостру критику, заявивши: «Я не усвідомлював, що деякі люди асоціюють ці цифри з насильством. Мені це ніколи не спадало на думку, але я виступаю проти будь-якого насильства, тому я видалив допис».

В інтерв'ю Брету Байєру з Fox News, яке транслювалося 16 травня, Трамп, на якого минулого року було здійснено два замахи, сказав, що, на його думку, Комі знав, що це означає.

«Він точно знав, що це означає», – сказав Трамп. «Дитина знає, що це означає. Якщо ви директор ФБР і не знаєте, що це означає, це означало вбивство. І це чітко сказано».

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