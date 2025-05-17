Вступ до вишів для хлопців лише з військово-обліковим документом — нові правила з 2025 року

Подання військово-облікового документа стало обов’язковою частиною вступної кампанії.

Фото: viche.ck.ua

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Починаючи з 2025 року, хлопці віком від 17 років, які планують вступати до закладів вищої чи фахової передвищої освіти, зобов’язані надати військово-обліковий документ.

Відповідна вимога закріплена в Умовах прийому на навчання, затверджених Міністерством освіти і науки України, передає Освіта.ua.

Подання військово-облікового документа стало обов’язковою частиною вступної кампанії. Без нього навіть успішне складання іспитів чи подання інших необхідних документів не гарантує вступу.

Які документи приймаються

Залежно від дати оформлення, приймаються як паперові, так і електронні документи:

Паперові (для документів, виданих до 11 квітня 2024 року):

військовий квиток,

тимчасове посвідчення військовозобов’язаного,

посвідчення про приписку;

Електронні:

формується через Резерв+,

містить QR-код, обов’язковий для чинності,

дійсний 1 рік з дати формування,

може бути роздрукований (але QR-код має зчитуватись).

Як оформити електронний документ

Щоб сформувати електронну версію військово-облікового документа, потрібно:

Авторизуватися в застосунку Резерв+;

Згенерувати документ у PDF-форматі з QR-кодом;

За потреби — роздрукувати його.

Також документ можна отримати через ЦНАП або звернувшись через особистий кабінет на порталі Дія.

Що робити, якщо ще не стоїш на обліку

На облік у ТЦК та СП юнаки мають ставати з 17 років. Особистої присутності не завжди вимагають:

якщо оформлюється паспорт, дані автоматично вносяться до реєстру Оберіг;

якщо перебуваєш за кордоном, це можна зробити через консульство — інформація передається через систему Трембіта.

Коли і куди подавати

Кожен навчальний заклад самостійно визначає терміни подання документів у своїх Правилах прийому. Для деяких категорій вступників допускається одноразове відтермінування подачі:

для осіб з тимчасово окупованих територій;

для тих, хто перебуває на територіях активних бойових дій;

для вступників з-за кордону.

Увага: навіть за наявності чинного паперового документа деякі виші можуть вимагати саме електронну версію. Якщо документ ще не оформлений (наприклад, через проходження медичної комісії), вступник має право надати письмове зобов’язання подати його пізніше.

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