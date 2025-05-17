На Київщині запускають унікальний проєкт з лікування ПТСР за допомогою віртуальної реальності

На Київщині стартує проєкт лікування ПТСР за допомогою VR.

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У Київській області реалізують інноваційний проєкт щодо лікування постраждалих від війни із симптомами посттравматичного стресового розладу (ПТСР) за допомогою технології віртуальної реальності (VR). Про це повідомив радник голови Київської ОДА з питань ветеранської політики Іван Добровольський.

Навчання новому методу лікування ПТСР з використанням VR-технологій в межах проєкту пройдуть 20 фахівців — психіатрів, клінічних психологів, психотерапевтів. Планується відкрити 5 кабінетів психологічної допомоги в 5 громадах Київської області. Прогнозується, що допомогу зможуть отримати 80 ветеранів, військовослужбовців і ВПО з діагнозом ПТСР.

В ОВА вказують, що наразі вже пройшло пілотне впровадження VR-технології. Протягом 6 тижнів військовослужбовці проходили лікування за новим методом. Вони відмічають зменшення тривожності, депресивних станів та суїцидальних думок.

Спеціалізований VR-контент для ПТСР-терапії розробила українська компанія, а навчання та сертифікація фахівців проходитиме на базі Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.

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