Через Тису в гідрокостюмах — 20-річний хлопець організував переправку чоловіків до Румунії за 8 тисяч євро

Своїм клієнтам він проводив інструктаж, забезпечував гідрокостюмами та транспортував у максимальну близькість до кордону.

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На Закарпатті правоохоронці затримали переправника військовозобов’язаних через кордон до Румунії. Про це повідомляє поліція регіону.

Так, 16 травня у селищі Великий Бичків затримали 20-річного місцевого жителя за підозрою у налагодженні схеми з переправлення військовозобов’язаних через держкордон.

За даними, маршрут втечі з України до Румунії зловмисник проклав через річку Тиса.

Своїм клієнтам він проводив інструктаж, забезпечував гідрокостюмами та транспортував у максимальну близькість до кордону, звідки останні самостійно мали перетнути кордон.

Вартість таких послуг становила 8 тисяч євро з особи.

Зловмисника правоохоронці впіймали на «гарячому» — під час спроби переправити до Румунії 48-річного мешканця Дніпропетровщини та 39-річного жителя Черкащини.

З місця події поліцейські вилучили 2 гідрокостюми, мобільні телефони та інші речові докази, які можуть свідчити про причетність зловмисника до злочину.

Затриманого поліцейські у порядку статті 208 КПК України помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст.332 Кримінального кодексу України. За клопотанням слідчих суд вже обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.

У справі триває досудове розслідування. Наразі поліцейські встановлюють інших осіб, причетних до схеми.

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