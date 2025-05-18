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У Британії працівник юрфірми намагався виставити рахунок клієнту, якому надавали допомогу pro bono

07:00, 18 травня 2025
Чоловік вирішив заробити на клієнті, якому мали допомагати безкоштовно — і поплатився кар’єрою.
У Британії працівник юрфірми намагався виставити рахунок клієнту, якому надавали допомогу pro bono
Фото: unsplash
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У Британії колишній працівник міжнародної юридичної фірми намагався виставити рахунок клієнту, якому надавали допомогу безкоштовно. Про це повідомляє The Law Society Gazette.

Як встановив регулятор юридичної діяльності (SRA), у 2023 році Eversheds безкоштовно представляла футболіста, щодо якого розпочали дисциплінарне провадження. Томас Елліотт, який водночас був секретарем клубу цього гравця, і познайомив клієнта з юристами компанії.

Попри те, що допомога надавалася pro bono, Елліотт створив у внутрішній системі фірми перший рахунок на суму £40 тисяч — нібито за «захист інтересів гравця». Через два дні з’явився другий документ, який підняв загальну суму до £96 тисяч.

Спроба приховати і звільнення

Після внутрішнього розслідування фірма викликала Елліотта на розмову. Спочатку він заперечував причетність до другого рахунка, але згодом письмово визнав, що збрехав. Після цього подав у відставку.

У поясненнях Елліотт заявив, що діяв емоційно, бо вважав рішення футбольної асоціації несправедливим щодо молодого спортсмена. Він запевнив, що не переслідував особистої вигоди і не отримав з цього жодної фінансової користі. Свої дії пояснив бажанням допомогти фірмі хоча б частково компенсувати витрати.

Рішення регулятора: заборона працювати в юриспруденції

Хоча регулятор врахував пом’якшувальні обставини, він все ж постановила, що Елліотт не має права працювати в юридичній сфері без окремого дозволу.

«Його поведінка показала, що він здатен діяти імпульсивно, використовувати службову інформацію без відома керівництва і вводити роботодавця в оману. Така особа не може працювати в юридичній практиці», — зазначено в рішенні регулятора.

Елліотта зобов’язали сплатити £300 судових витрат.

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юрист Великобританія юридичні новини Велика Британія

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