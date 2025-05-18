В Британии работник юрфирмы пытался выставить счет клиенту, которому оказывали помощь pro bono

Мужчина решил заработать на клиенте, которому должны помогать бесплатно — и поплатился карьерой.

Фото: unsplash

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В Великобритании бывший сотрудник международной юридической фирмы попытался выставить счёт клиенту, которому оказывали бесплатную помощь. Об этом сообщает The Law Society Gazette.

Как установил юридический регулятор (SRA), в 2023 году компания Eversheds предоставляла pro bono представительство футболисту, против которого было начато дисциплинарное разбирательство. Томас Эллиотт, который также был секретарём клуба этого игрока, сам познакомил клиента с юристами фирмы.

Несмотря на то, что помощь оказывалась бесплатно, Эллиотт создал в системе компании первый счёт на сумму £40 тысяч — якобы за «защиту интересов игрока». Через два дня он оформили второй документ, в результате чего общая сумма достигла £96 тысяч.

Попытка скрыть и увольнение

После внутреннего расследования компанию вызвала Эллиотта на разговор. Сначала он отрицал, что причастен ко второму счёту, но позже письменно признал, что солгал. Вскоре после этого он подал в отставку.

В своих объяснениях Эллиотт заявил, что действовал эмоционально, так как считал действия футбольной ассоциации несправедливыми по отношению к молодому спортсмену. Он утверждал, что не преследовал личной выгоды и не получил с этого никаких денег. Свои действия объяснил желанием помочь фирме хотя бы частично компенсировать расходы.

Решение регулятора: запрет на работу в юриспруденции

Несмотря на признание вины и наличие смягчающих обстоятельств, регулятор постановил, что Эллиотт не имеет права работать в юридической сфере без специального разрешения.

«Его поведение показало, что он способен действовать импульсивно, использовать служебную информацию без ведома руководства и вводить работодателя в заблуждение. Такой человек не может работать в юридической практике», — говорится в решении регулятора.

Эллиотта обязали выплатить £300 судебных издержек.

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