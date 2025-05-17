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Военнообязанный отказался от мобилизации и заявил, что хотел поехать к семье на оккупированную территорию — что решил суд

16:17, 17 мая 2025
Суд в Черкасской области признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации и приговорил его к трем годам лишения свободы.
Военнообязанный отказался от мобилизации и заявил, что хотел поехать к семье на оккупированную территорию — что решил суд
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В Черкасской области суд наказал военнообязанного, который получил повестку и отказался от мобилизации. Приговор по делу №708/1286/24 вынес Чигиринский районный суд Черкасской области.

Согласно материалам дела, мужчина в феврале 2024 года прошёл военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к мобилизации. Житель Черкасской области в октябре 2024 года получил повестку, однако от участия в мобилизации отказался.

На суде он вину не признал. Заявил, что никогда не служил в армии, а в 2016 году при трудоустройстве ему нужно было обратиться в ТЦК для получения военного билета. Тогда ему, по его словам, быстро оформили документ, указав, что он «солдат». На вопрос, зачем так указали, ему пояснили, что он снят с воинского учета, а запись о звании «солдат» нужна лишь для трудоустройства. Также ему сказали, что в случае введения военного положения он будет мобилизован в последнюю очередь и останется в запасе.

С выводом ВВК обвиняемый тоже не согласился, утверждая, что комиссия прошла «слишком быстро».

Он также заявил, что «не признаёт процедуру мобилизации, поскольку для всеобщей мобилизации необходимо объявление военного положения, которого якобы нет». По его мнению, мобилизация должна касаться всех, за исключением президента и главнокомандующего.

Мужчина сообщил, что родом из Запорожской области, где сейчас живут его родственники — на временно оккупированной территории. По его словам, у них «всё хорошо». Он с женой и её ребёнком жил в незахваченной части области и ждал «открытия границ» с РФ, чтобы поехать на оккупированную территорию, где у него осталось жильё.

Суд не согласился с аргументами обвиняемого, напомнив, что в стране действует военное положение. Также суд жёстко раскритиковал высказывания мужчины о временно оккупированной территории.

«Во время допроса в суде подсудимый заявил, что ждёт открытия границ, чтобы поехать в Россию, хотя позже суд выяснил, что под «Россией» он имел в виду временно оккупированную часть Запорожской области. Такое отношение обвиняемого к целостности и неприкосновенности территории Украины безусловно свидетельствует об отсутствии у него адекватного восприятия реальности, патриотизма и национального сознания», — говорится в решении суда.

Проанализировав материалы дела, суд признал мужчину виновным в совершении преступления по ст. 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от призыва по мобилизации) и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

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