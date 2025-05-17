В Винницкой области прокуроры вернули в собственность общины дворец, похожий на Белый дом

Дворец XVIII века долгое время имел статус бесхозяйственного.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Винницкой области исполнено решение Могилёв-Подольского городского районного суда о передаче памятника архитектуры национального значения в коммунальную собственность Вендичанского сельсовета. Об этом сообщает областная прокуратура.

Речь идёт о «Дворце» конца XVIII века, расположенном в селе Серебринцы. Внешне он напоминает Белый дом.

Объект недвижимости площадью почти 1,3 тысячи квадратных метров и стоимостью более 63 миллионов гривен длительное время оставался бесхозным. Это создавало реальную угрозу его сохранности как культурного наследия, а также риск повреждения или полного уничтожения.

Поскольку поселковый совет не инициировал процедуру оформления права собственности, прокуратура обратилась в суд. После вынесения судебного решения совет подготовил необходимый пакет документов, на основании которого государственный регистратор внёс сведения о коммунальной собственности в Государственный реестр вещных прав.

С этого момента памятник официально закреплён за Вендичанским поселковым советом, что открывает возможности для его охраны, реставрации и использования в интересах общины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.