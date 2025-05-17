16 тысяч долларов за незаконное пересечение границы с Молдовой — в Виннице разоблачили учительницу лицея

57-летняя женщина пообещала организовать переправку военнообязанного в Молдову.

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Учительнице одного из лицеев Винницы сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу. Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура.

Отмечается, что 57-летняя женщина, по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами, пообещала организовать незаконный выезд военнообязанного мужчины за пределы Украины — в Молдову.

Встретившись с желающим покинуть страну, злоумышленница провела инструктаж по незаконному пересечению границы.

Такую «услугу» подозреваемая оценила в 16 тысяч долларов.

Во время передачи оговоренной суммы женщину задержали правоохранители.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей.

За инкриминируемое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от семи до девяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью сроком до трёх лет с конфискацией имущества.

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