16 тысяч долларов за незаконное пересечение границы с Молдовой — в Виннице разоблачили учительницу лицея

Учительнице одного из лицеев Винницы сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу. Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура.
Отмечается, что 57-летняя женщина, по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами, пообещала организовать незаконный выезд военнообязанного мужчины за пределы Украины — в Молдову.
Встретившись с желающим покинуть страну, злоумышленница провела инструктаж по незаконному пересечению границы.
Такую «услугу» подозреваемая оценила в 16 тысяч долларов.
Во время передачи оговоренной суммы женщину задержали правоохранители.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей.
За инкриминируемое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от семи до девяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью сроком до трёх лет с конфискацией имущества.
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