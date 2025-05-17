16 тисяч доларів за незаконний перетин кордону з Молдовою – у Вінниці викрили вчительку ліцею

57-річна жінка пообіцяла організувати переправлення військовозобов’язаного до Молдови.

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Вчительці одного із ліцеїв Вінниці повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон. Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура.

Зазначається, що 57-річна жінка за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, пообіцяла організувати незаконне переправлення військовозобов’язаного через державний кордон України до Молдови.

Зустрівшись з бажаючим покинути Україну, зловмисниця провела інструктаж щодо незаконного переправлення чоловіка через державний кордон України.

Таку «послугу» підозрювана оцінила у 16 тисяч доларів.

Під час передачі обумовлених коштів жінку затримали правоохоронці.

Вирішується питання про застосування стосовно підозрюваної запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

За інкримінований злочин передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

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