Неділя — 18 травня — в Україні буде холодною і з дощами

Синоптики прогнозують нестійку погоду через циклони з Польщі та Балкан.

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18 травня територія України залишатиметься в полі зниженого тиску та прохолодній повітряній масі з північного заходу. Про це повідомили синоптики з Українського гідрометеорологічного центру.

За їхніми словами, нестійку погоду з чергуванням невеликих і помірних дощів у нас формуватимуть два циклони (один – з центром над Польщею, другий переміщуватиметься з Балкан у північно-східному напрямку через південь і центр України) та пов’язані з ними атмосферні фронти.

У неділю буде хмарно з проясненнями. У східних та північно-східних областях, вдень в Карпатському регіоні помірні, на решті території місцями невеликі дощі, подекуди грози.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, вдень в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі на Правобережжі 4-9° тепла, на Лівобережжі 8-13°; вдень 12-17°, на південному сході країни 18-23°.

В Карпатах вночі місцями невеликий, вдень помірний мокрий сніг та дощ; температура вночі та вдень 0-5° тепла.

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