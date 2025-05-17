Воскресенье — 18 мая — в Украине будет холодным и дождливым

Синоптики прогнозируют неустойчивую погоду из-за циклонов из Польши и Балкан.

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18 мая территория Украины останется в области пониженного давления и в прохладной воздушной массе с северо-запада. Об этом сообщили синоптики Украинского гидрометеорологического центра.

По их словам, неустойчивую погоду с чередованием небольших и умеренных дождей у нас будут формировать два циклона (один — с центром над Польшей, второй будет перемещаться с Балкан в северо-восточном направлении через юг и центр Украины) и связанные с ними атмосферные фронты.

В воскресенье будет облачно с прояснениями. В восточных и северо-восточных областях, днем в Карпатском регионе — умеренные, на остальной территории местами небольшие дожди, местами грозы.

Ветер юго-западный, западный, 7–12 м/с, днем в Карпатах местами порывы 15–20 м/с.

Температура ночью на Правобережье 4–9° тепла, на Левобережье 8–13°; днем 12–17°, на юго-востоке страны 18–23°.

В Карпатах ночью местами небольшой, днем умеренный мокрый снег и дождь; температура ночью и днём 0–5° тепла.

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