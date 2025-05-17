Практика судів
  1. В Україні

Пенсіонери можуть перевести пенсію з Укрпошти на банківську карту

22:30, 17 травня 2025
Як подати заявку та які документи необхідні.
Пенсіонери можуть перевести пенсію з Укрпошти на банківську карту
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Перевести пенсію з Укрпошти на банківську картку можна онлайн – через портал Пенсійного фонду. 

Як повідомляють у Київській обласній військовій адміністрації, для цього потрібен електронний підпис і рахунок спеціально для пенсійних виплат.

Як подати заявку та які документи необхідні – в інфографіці нижче:

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів затвердив два нові порядки, що регулюють зарахування трудового стажу громадянам України, які працювали за межами держави до 1 січня 1992 року, зокрема в республіках колишнього СРСР. Рішення ухвалено відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Зокрема, затверджено:

  • Порядок підтвердження нездійснення іншою державою пенсійних виплат особам, які проживають в Україні, за періоди трудової діяльності до 1 січня 1992 року за межами України в республіках колишнього Союзу РСР для зарахування їх до страхового стажу;
  • Порядок підтвердження та зарахування періодів роботи особи в іншій державі до страхового стажу (стажу роботи) для визначення права на призначення пенсії за віком.

Також внесено зміни до Порядку підтвердження наявного стажу роботи у разі відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній:

виключено пункт 22, який стосувався підтвердження стажу роботи громадян України за її межами.

Крім того, Пенсійному фонду України доручено переглянути рішення, ухвалені територіальними органами ПФУ у період з дня набрання чинності Законом № 3674-IX (про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питання обчислення страхового стажу та пенсійного забезпечення) до набрання чинності новими порядками — щодо осіб, які працювали до 1 січня 1992 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні як оформити пенсію

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Затвердження Стратегії розвитку правосуддя планується на другий квартал 2025 року – Офіс Ольги Стефанішиної опублікував Дорожню карту з верховенства права

Разом з тим, розроблення та затвердження Плану заходів із реалізації вказаної Стратегії заплановано на початок 2026 року.

Верховна Рада заборонила усиновлювати дітей особам з психічними розладами

Парламент вніс зміни до Сімейного кодексу, розширивши перелік осіб, які не можуть усиновити дитину.

У МОЗ пояснили, які категорії чоловіків 25-60 років з інвалідністю повинні пройти медогляд до 1 листопада 2025 року

Чоловіки віком від 25 до 60 років, які мають ІІ або ІІІ групу інвалідності, так які мали пройти повторний огляд у 2022-2024 роках, але з різних обставин не пройшли його, повинні пройти оцінювання до 1 листопада 2025 року.

Верховна Рада підтримала законопроект про врегулювання нагляду за законністю рішень місцевого самоврядування

Як зазначають ініціатори законопроекту, серед яких Давид Арахамія та Олександр Корнієнко, «після позбавлення прокуратури цієї функції утворився вакуум».

Парламент прийняв закон про позбавлення спецпенсій осіб, засуджених за злочини проти основ національної безпеки

Верховна Рада внесла зміни до законів про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, про прокуратуру і про державну службу щодо позбавлення спецпенсій осіб, які засуджені за певні категорії злочинів.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Плахтій
    Інна Плахтій
    член Вищої ради правосуддя
  • Віталій Галаган
    Віталій Галаган
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олена Губська
    Олена Губська
    суддя Верховного Суду у Великій палаті