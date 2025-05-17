Пенсіонери можуть перевести пенсію з Укрпошти на банківську карту

Перевести пенсію з Укрпошти на банківську картку можна онлайн – через портал Пенсійного фонду.
Як повідомляють у Київській обласній військовій адміністрації, для цього потрібен електронний підпис і рахунок спеціально для пенсійних виплат.
Як подати заявку та які документи необхідні – в інфографіці нижче:
Нагадаємо, що Кабінет Міністрів затвердив два нові порядки, що регулюють зарахування трудового стажу громадянам України, які працювали за межами держави до 1 січня 1992 року, зокрема в республіках колишнього СРСР. Рішення ухвалено відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
Зокрема, затверджено:
Також внесено зміни до Порядку підтвердження наявного стажу роботи у разі відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній:
виключено пункт 22, який стосувався підтвердження стажу роботи громадян України за її межами.
Крім того, Пенсійному фонду України доручено переглянути рішення, ухвалені територіальними органами ПФУ у період з дня набрання чинності Законом № 3674-IX (про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питання обчислення страхового стажу та пенсійного забезпечення) до набрання чинності новими порядками — щодо осіб, які працювали до 1 січня 1992 року.
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