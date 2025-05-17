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На Вінниччині прокурори повернули у власність громади палац, схожий на Білий дім

20:31, 17 травня 2025
Палац XVIII століття тривалий час мав статус безхазяйного.
На Вінниччині прокурори повернули у власність громади палац, схожий на Білий дім
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На Вінниччині виконано рішення Могилів-Подільського міськрайонного суду щодо передачі пам’ятки архітектури національного значення у комунальну власність Вендичанської селищної ради. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Йдеться про «Палац» кінця XVIII століття, розташований у селі Серебринці. Зовні він схожий на Білий дім.

Об'єкт нерухомості площею майже 1,3 тисячі квадратних метрів та вартістю понад 63 мільйони гривень тривалий час залишався безхазяйним. Це створювало реальну загрозу для його збереження як культурної спадщини, а також ризик пошкодження або повного знищення.

Оскільки селищна рада не ініціювала процедуру оформлення права власності, прокуратура звернулась до суду. Після винесення судового рішення рада підготувала необхідний пакет документів, на підставі якого державний реєстратор вніс відомості про комунальну власність до Державного реєстру речових прав.

Відтепер пам’ятка офіційно закріплена за Вендичанською селищною радою, що відкриває можливості для її охорони, реставрації та використання в інтересах громади.

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