Військовозобов’язаний відмовився від мобілізації та заявив, що хотів поїхати до родини на окуповану територію — що вирішив суд

Суд на Черкащині визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації та засудив його до трьох років позбавлення волі.

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На Черкащині суд покарав військовозобов’язаного, який отримав повістку та відмовився від мобілізації. Вирок у справі №708/1286/24 виніс Чигиринський районний суд Черкаської області.

У матеріалах справи вказується, що чоловік у лютому 2024 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. Житель Черкащини у жовтні 2024 року отримав повістку, проте відмовився від мобілізації.

На суді чоловік провину заперечив. Він заявив, що ніколи не служив в армії, а «у 2016 році під час працевлаштування йому необхідно було звернутися до ТЦК для отримання військово-облікового документа. Тоді йому дуже швидко видали військовий квиток, у якому зазначили, що він «солдат».

На його питання, для чого так зазначили пояснили, що він знятий із військового обліку, зазначення «солдат» йому необхідно лише для працевлаштування, а якщо буде запроваджено воєнний стан, то він буде мобілізований у останню чергу і буде перебувати у запасі».

Із висновком ВЛК чоловік теж не погодився, бо «комісія проходила дуже швидко».

Обвинувачений зазначив, що «він не визнає процедуру мобілізації, оскільки для загальної мобілізації необхідно оголошення воєнного стану, який наразі не оголошений. На його переконання мобілізація має стосуватися усіх, можуть залишатися не мобілізованими лише президент та головнокомандувач».

Чоловік заявив, «що він сам родом із Запорізької області, де залишилися проживати його рідні. Зараз вони проживають на тимчасово окупованій території, у них там все добре. Він разом із дружиною та її дитиною проживали на території Запорізької області, яка не була захоплена, та чекали «відкриття кордонів» із РФ, щоб була можливість поїхати на тимчасово окуповану території України, оскільки у нього там залишилося житло».

Суд не погодився із заявами чоловіка про мобілізацію, наголосивши, що в країні запроваджений воєнний стан. Також суд розкритикував заяви чоловіка про окуповану Запорізьку область.

«Під час допиту у судовому засіданні підсудний повідомив, що чекає відкриття кордонів, щоб можна було вільно виїхати до Росії, хоча згодом судом було з`ясовано, що так званою Росією насправді є тимчасово окупована територія Запорізької області. Таке ставлення обвинуваченого до цілісності і недоторканості території України безумовно свідчить про відсутність у нього комплексного сприйняття реальності, відсутність патріотизму та національної свідомості», — йдеться у поясненні суду.

Проаналізувавши матеріали справи, суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком 3 роки.

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