Через Тису в гидрокостюмах — 20-летний парень организовал переправку мужчин в Румынию за 8 тысяч евро

На Закарпатье правоохранители задержали организатора незаконной переправки военнообязанных через границу в Румынию. Об этом сообщает региональная полиция.
Так, 16 мая в поселке Великий Бычков был задержан 20-летний местный житель по подозрению в организации схемы переправки военнообязанных через государственную границу.
По данным следствия, маршрут побега из Украины в Румынию злоумышленник проложил через реку Тиса.
Своим "клиентам" он проводил инструктаж, предоставлял гидрокостюмы и подвозил как можно ближе к границе, после чего те самостоятельно пересекали рубеж.
Стоимость таких услуг составляла 8 тысяч евро с человека.
Злоумышленника задержали «на горячем» — во время попытки переправить в Румынию 48-летнего жителя Днепропетровской области и 39-летнего мужчину из Черкасской области.
С места происшествия полицейские изъяли два гидрокостюма, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства, подтверждающие причастность задержанного к преступлению.
Мужчина был помещен в изолятор временного содержания в порядке статьи 208 УПК Украины.
Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу). По ходатайству следователей суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.
В деле продолжается досудебное расследование. Сейчас полиция устанавливает других лиц, причастных к схеме.
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