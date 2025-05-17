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Через Тису в гидрокостюмах — 20-летний парень организовал переправку мужчин в Румынию за 8 тысяч евро

19:17, 17 мая 2025
Своим клиентам он проводил инструктаж, снабжал гидрокостюмами и транспортировал в максимальную близость к границе.
Через Тису в гидрокостюмах — 20-летний парень организовал переправку мужчин в Румынию за 8 тысяч евро
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На Закарпатье правоохранители задержали организатора незаконной переправки военнообязанных через границу в Румынию. Об этом сообщает региональная полиция.

Так, 16 мая в поселке Великий Бычков был задержан 20-летний местный житель по подозрению в организации схемы переправки военнообязанных через государственную границу.

По данным следствия, маршрут побега из Украины в Румынию злоумышленник проложил через реку Тиса.

Своим "клиентам" он проводил инструктаж, предоставлял гидрокостюмы и подвозил как можно ближе к границе, после чего те самостоятельно пересекали рубеж.

Стоимость таких услуг составляла 8 тысяч евро с человека.

Злоумышленника задержали «на горячем» — во время попытки переправить в Румынию 48-летнего жителя Днепропетровской области и 39-летнего мужчину из Черкасской области.

С места происшествия полицейские изъяли два гидрокостюма, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства, подтверждающие причастность задержанного к преступлению.

Мужчина был помещен в изолятор временного содержания в порядке статьи 208 УПК Украины.

Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу). По ходатайству следователей суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

В деле продолжается досудебное расследование. Сейчас полиция устанавливает других лиц, причастных к схеме.

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Национальная полиция полиция взятка Закарпатье мобилизация военнообязанный пересечение границы

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