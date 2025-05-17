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У Львові судитимуть чоловіка, який організував псевдомузиканту втечу за кордон

16:54, 17 травня 2025
За 12 тисяч євро зловмисник організував для військовозобов’язаного виготовлення комплекту фіктивних документів про те, що той є «учасником музичного гурту».
У Львові судитимуть чоловіка, який організував псевдомузиканту втечу за кордон
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У Львові судитимуть зловмисника, який організував псевдомузиканту незаконне переправлення через кордон. Про це повідомляє поліція регіону.

Встановлено, що за 12 тисяч євро 38-річний зловмисник організував для чоловіка призовного віку виготовлення комплекту фіктивних документів про те, що той є «учасником музичного гурту».

Завдяки цьому чоловік мав можливість безперешкодно виїхати за межі держави в умовах воєнного стану.

Зловмиснику було повідомлено про підозру. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

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Національна поліція поліція Львів хабар обвинувальний акт перетин кордону

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