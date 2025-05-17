Во Львове будут судить мужчину, который организовал псевдомузыканту побег за границу

Во Львове будут судить злоумышленника, который организовал незаконный выезд за границу для мужчины призывного возраста под видом участника музыкальной группы. Об этом сообщает полиция региона.
Установлено, что 38-летний мужчина за 12 тысяч евро изготовил для клиента комплект поддельных документов, подтверждающих его якобы участие в музыкальном коллективе.
Благодаря цим бумагам клиент мог беспрепятственно выехать за пределы страны во время военного положения.
Злоумышленнику сообщили о подозрении. Обвинительный акт направлен в суд.
Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью сроком до трёх лет, а также с конфискацией имущества.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.