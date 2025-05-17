Во Львове будут судить мужчину, который организовал псевдомузыканту побег за границу

За 12 тысяч евро злоумышленник организовал для военнообязанного изготовления комплекта фиктивных документов о том, что он является «участником музыкальной группы».

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Во Львове будут судить злоумышленника, который организовал незаконный выезд за границу для мужчины призывного возраста под видом участника музыкальной группы. Об этом сообщает полиция региона.

Установлено, что 38-летний мужчина за 12 тысяч евро изготовил для клиента комплект поддельных документов, подтверждающих его якобы участие в музыкальном коллективе.

Благодаря цим бумагам клиент мог беспрепятственно выехать за пределы страны во время военного положения.

Злоумышленнику сообщили о подозрении. Обвинительный акт направлен в суд.

Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью сроком до трёх лет, а также с конфискацией имущества.

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