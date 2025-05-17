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На Прикарпатті 50-річний чоловік пропонував представникам ТЦК хабар, щоб не ставати на військовий облік

17:30, 17 травня 2025
Чоловік запропонував 1000 гривень та 200 євро, щоб його не доставляли до ТЦК для постановки на військовий облік.
На Прикарпатті 50-річний чоловік пропонував представникам ТЦК хабар, щоб не ставати на військовий облік
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На Прикарпатті судитимуть 50-річного чоловіка, який пропонував хабар, щоб не ставати на військовий облік. Про це повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура.

Встановлено, що мешканець міста Бурштин у квітні 2025 року надав хабар працівнику поліції, незважаючи на те, що той попередив його про кримінальну відповідальність за таку пропозицію.

Поліцейський разом із працівниками Івано-Франківського РТЦК та СП виконували службові обов’язки щодо виявлення порушників правил військового обліку в Рогатинській громаді.

Під час перевірки військово-облікових документів чоловік запропонував 1000 гривень та 200 євро, щоб його не доставляли до ТЦК для постановки на військовий облік та притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 210 КУпАП.

Чоловік поклав кошти у кишеню поліцейському, а той повідомив про вказаний факт у правоохоронні органи.

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт розглядатиме суд.

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