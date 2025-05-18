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У США поліцейський подав до суду на міську владу через вимогу розповісти про хвороби родичів — наголошує на дискримінації

07:36, 18 травня 2025
Влада змушувала копів ділитися сімейними діагнозами — тепер один із них вимагає компенсацію та судиться через порушення прав.
У США поліцейський подав до суду на міську владу через вимогу розповісти про хвороби родичів — наголошує на дискримінації
Фото: unsplash
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В американському місті Гастонія (штат Північна Кароліна) розгорівся скандал: поліцейський подав до суду на міську владу. Причина — вимога регулярно заповнювати медичну анкету, де потрібно вказувати не лише власне здоров’я, а й хвороби батьків, бабусь, дідусів і навіть братів чи сестер. Про це повідомляє Courthouse News.

Офіцер поліції Бред Бамгарднер вважає, що це — пряма дискримінація і порушення федерального закону, який забороняє збирати генетичну інформацію працівників.

Що саме вимагає міська влада

Усі поліцейські та пожежники мають проходити медичний огляд двічі на рік. Водночас вони мусять заповнити анкету, де вказати, чи були у членів їхньої родини (навіть у бабусі чи дідуся) такі хвороби як:

  • онкологія
  • проблеми з серцем
  • високий тиск
  • інші хронічні захворювання

На підставі цієї інформації працівників іноді змушують проходити додаткові обстеження — і оплачують їх із власної кишені. Сам Бамгарднер, який має діабет, був змушений за власний рахунок перевіряти зір та проходити інші медичні процедури.

«Це не добровільно і не має стосунку до моєї роботи. Мене фактично змусили здавати аналізи тільки через хвороби в родині», — каже поліцейський.

Що каже закон

Закон США «Про заборону дискримінації за генетичною інформацією» (GINA), ухвалений ще у 2008 році, забороняє роботодавцям запитувати або вимагати у працівників генетичну інформацію, якщо це не відбувається добровільно — наприклад, у межах програми здоров’я.

Але у випадку з Гастонією ці дані працівники були змушені надавати, інакше їм погрожували зниженням у посаді чи іншим «покаранням».

Бамгарднер також заявив, що влада порушила й інший закон — «Про захист прав осіб з інвалідністю» (ADA), бо не врахувала його прохання звільнити від певних процедур через стан здоров’я.

«Усе, що відбувалося, не було випадковістю. Це — системна політика міста, яка принижує і порушує закон», — сказано в позові.

Що було раніше

Це не перший подібний скандал у США.

У 2016 році одна з медичних компаній у Нью-Йорку була змушена виплатити $125 тис. працівникам після подібного позову — тоді працівників також змушували вказувати родинні діагнози.

А у 2023 році мережа магазинів Dollar General виплатила $1 млн за те, що дискримінувала кандидатів із хронічними хворобами — теж через медичні анкети, де питали про здоров’я родичів.

Що вимагає поліцейський

Бамгарднер просить суд:

  • визнати, що місто порушило закон
  • заборонити вимагати генетичну інформацію у працівників
  • присудити йому компенсацію у понад $100 тис.

Він також зазначив, що не має фінансової вигоди — і взагалі діяв не через гроші, а щоб захистити себе та інших службовців.

Міська влада поки не дала коментарів. Але федеральні інституції — Комісія з рівних можливостей у працевлаштуванні (EEOC) та Міністерство юстиції — уже дозволили офіційний позов, що підвищує шанси на успішний розгляд справи.

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