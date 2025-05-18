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В США полицейский подал в суд на городские власти из-за требования рассказать о болезнях родственников — утверждает, что это дискриминация

07:36, 18 мая 2025
Власти заставляли копов делиться семейными диагнозами — теперь один из них требует компенсации и судится из-за нарушений прав.
В США полицейский подал в суд на городские власти из-за требования рассказать о болезнях родственников — утверждает, что это дискриминация
Фото: unsplash
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В американском городе Гастония (штат Северная Каролина) разгорелся скандал: полицейский подал в суд на местные власти. Причина — требование регулярно заполнять медицинскую анкету, в которой нужно указывать не только собственное состояние здоровья, но и болезни родителей, бабушек, дедушек и даже братьев и сестер. Об этом сообщает Courthouse News.

Офицер полиции Брэд Бамгарднер считает, что это — прямая дискриминация и нарушение федерального закона, который запрещает собирать генетическую информацию о сотрудниках.

Что именно требует городская администрация

Все полицейские и пожарные обязаны проходить медосмотр дважды в год. Кроме того, они должны заполнять анкету, где указывают, были ли у членов их семьи (включая бабушек и дедушек) такие заболевания, как:

  • онкология
  • проблемы с сердцем
  • высокое давление
  • другие хронические болезни

На основании этих данных некоторых сотрудников направляют на дополнительные обследования — и оплачивают они их сами. Сам Бамгарднер, страдающий диабетом, был вынужден за собственные средства проходить проверку зрения и другие процедуры.

«Это не добровольно и не имеет отношения к моей работе. Меня фактически заставили сдавать анализы только из-за болезней в семье», — говорит он.

Что говорит закон

Закон США «О запрете дискриминации по генетической информации» (GINA), принятый в 2008 году, запрещает работодателям запрашивать или требовать у работников генетические данные, если это не делается добровольно — например, в рамках программы здоровья.

Но в случае с Гастонией, по словам Бамгарднера, эти сведения сотрудники должны были предоставлять под угрозой перевода на другую должность или других санкций.

Бамгарднер также утверждает, что власти нарушили и другой закон — «Об Americans with Disabilities Act» (ADA), поскольку проигнорировали его просьбу освободить от некоторых процедур по состоянию здоровья.

«Все происходящее не было случайностью. Это — системная политика города, которая унижает и нарушает закон», — говорится в иске.

Подобные случаи в США

Это не первый подобный случай в США.

В 2016 году одна медицинская компания в Нью-Йорке была вынуждена выплатить $125 тыс. сотрудникам по аналогичному иску — тогда работников также заставляли раскрывать семейные диагнозы.

А в 2023 году сеть магазинов Dollar General заплатила $1 млн за дискриминацию кандидатов с хроническими заболеваниями — из-за меданкет, где спрашивали о здоровье родственников.

Что требует полицейский

Бамгарднер просит суд:

  • признать, что город нарушил закон
  • запретить требовать генетическую информацию у сотрудников
  • присудить компенсацию более $100 тыс.

Он также подчеркнул, что не преследует финансовую выгоду — его целью является защита своих прав и прав других служащих.

Городская администрация пока не прокомментировала ситуацию. Однако федеральные структуры — Комиссия по равным возможностям при трудоустройстве (EEOC) и Министерство юстиции — уже дали разрешение на официальную подачу иска, что повышает шансы на успешный исход дела.

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