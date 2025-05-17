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В Прикарпатье 50-летний мужчина предлагал представителям ТЦК взятку, чтобы не становиться на военный учет

17:30, 17 мая 2025
Мужчина предложил 1000 гривен и 200 евро, чтобы его не доставляли в ТЦК для постановки на военный учет.
В Прикарпатье 50-летний мужчина предлагал представителям ТЦК взятку, чтобы не становиться на военный учет
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На Прикарпатье будут судить 50-летнего мужчину, который предлагал взятку, чтобы не вставать на воинский учёт. Об этом сообщает Ивано-Франковская областная прокуратура.

Установлено, что житель города Бурштын в апреле 2025 года передал взятку сотруднику полиции, несмотря на то, что тот заранее предупредил его об уголовной ответственности за подобные действия.

Полицейский вместе с сотрудниками Ивано-Франковского РТЦК и СП выполнял служебные обязанности по выявлению нарушителей правил воинского учёта в Рогатинской громаде.

Во время проверки документов мужчина предложил 1000 гривен и 200 евро, чтобы его не доставляли в ТЦК для постановки на учёт и не привлекали к административной ответственности по статье 210 КУоАП.

Он положил деньги в карман полицейскому, однако тот сообщил о случившемся в правоохранительные органы.

Досудебное расследование завершено, обвинительный акт передан в суд.

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