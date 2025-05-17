Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

Шпигував для ворога та був учасником «лнр» — у Вінниці покарали чоловіка за державну зраду

17:12, 17 травня 2025
У 2014 обвинувачений добровільно вступив до терористичної організації «лнр».
Шпигував для ворога та був учасником «лнр» — у Вінниці покарали чоловіка за державну зраду
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Вінниці ухвалили вирок обвинуваченому у державній зраді. Фігурант, зокрема, увійшов до складу ворожої агентурно-інформаторської мережі на території Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє Вінницький міський суд.

Встановлено, що обвинувачений у 2014 добровільно вступив до збройного формування у складі терористичної організації «лнр».

Після повномасштабного вторгнення на територію України, він увійшов до складу агентурно-інформаторської мережі на території Донецької та Луганської областей, яка здійснює збір інформації розвідувального характеру, з подальшою передачею представникам країни-агресора для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

При цьому, він залучав мешканців Луганської та Донецької областей до збору та передачі розвідувальної інформації.

Будучи обізнаним про наявність обвинувального акту на розгляді у суді, у судові засідання чоловік не з`являвся.

Йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна в дохід держави.

Наразі, вирок ще не набрав законної сили.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

держзрада вирок

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Парламент прийняв закон про позбавлення спецпенсій осіб, засуджених за злочини проти основ національної безпеки

Верховна Рада внесла зміни до законів про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, про прокуратуру і про державну службу щодо позбавлення спецпенсій осіб, які засуджені за певні категорії злочинів.

Верховна Рада підтримала зміни до закону про санкції

Зміни до законів про санкції, про СБУ та розвідку дозволять накладати санкції на конкретні судна та повітряні судна.

Призначення експертизи з метою пошуку нових доказів обвинувачення фактично становить собою додаткове розслідування, що суперечить засадам кримінального процесу – Верховний Суд

Прокурор у скарзі вказував на необхідність призначення повторної експертизи під час судового провадження для встановлення нових обставин, які не були відомі на час досудового розслідування.

Верховна Рада підтримала спрощення продажу і передачі у користування земельних ділянок колишнім власникам зруйнованих об’єктів

Продаж і передачу у користування земельних ділянок державної, комунальної власності колишнім власникам будівель, споруд, що були зруйновані внаслідок бойових дій і були розташовані на таких земельних ділянках, пропонується здійснювати без земельних торгів.

Виконання вимог правоохоронців не є підставою для визнання порушення ПДР вчиненим у стані крайньої необхідності – Верховний Суд

Засуджений вказував, що судами не застосовано ст. 39 КК, оскільки не взято до уваги виконання ним обов’язкових для виконання вказівок працівника правоохоронного органу.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Плахтій
    Інна Плахтій
    член Вищої ради правосуддя
  • Віталій Галаган
    Віталій Галаган
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олена Губська
    Олена Губська
    суддя Верховного Суду у Великій палаті