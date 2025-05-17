Шпигував для ворога та був учасником «лнр» — у Вінниці покарали чоловіка за державну зраду

У 2014 обвинувачений добровільно вступив до терористичної організації «лнр».

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У Вінниці ухвалили вирок обвинуваченому у державній зраді. Фігурант, зокрема, увійшов до складу ворожої агентурно-інформаторської мережі на території Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє Вінницький міський суд.

Встановлено, що обвинувачений у 2014 добровільно вступив до збройного формування у складі терористичної організації «лнр».

Після повномасштабного вторгнення на територію України, він увійшов до складу агентурно-інформаторської мережі на території Донецької та Луганської областей, яка здійснює збір інформації розвідувального характеру, з подальшою передачею представникам країни-агресора для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

При цьому, він залучав мешканців Луганської та Донецької областей до збору та передачі розвідувальної інформації.

Будучи обізнаним про наявність обвинувального акту на розгляді у суді, у судові засідання чоловік не з`являвся.

Йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна в дохід держави.

Наразі, вирок ще не набрав законної сили.

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