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Шпионил для врага и был участником «лнр» — в Виннице наказали мужчину за государственную измену

17:12, 17 мая 2025
В 2014 году обвиняемый добровольно вступил в террористическую организацию «лнр».
Шпионил для врага и был участником «лнр» — в Виннице наказали мужчину за государственную измену
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В Виннице вынесли приговор обвиняемому в государственной измене. Фигурант, в частности, вошёл в состав вражеской агентурно-информаторской сети на территории Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает Винницкий городской суд.

Установлено, что обвиняемый в 2014 году добровольно вступил в вооружённое формирование в составе террористической организации «лнр».

После начала полномасштабного вторжения на территорию Украины он присоединился к агентурно-информаторской сети на территории Донецкой и Луганской областей, которая занимается сбором разведывательной информации с последующей передачей представителям государства-агрессора для осуществления разведывательно-диверсионной деятельности против Украины.

При этом он привлекал жителей Луганской и Донецкой областей к сбору и передаче разведывательной информации.

Зная о наличии обвинительного акта, находящегося на рассмотрении в суде, мужчина на судебные заседания не являлся.

Суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества в доход государства.

В настоящее время приговор ещё не вступил в законную силу.

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