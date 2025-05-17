У Києві модернізують Бессарабський ринок

У центрі Києва стартує модернізація Бессарабського ринку: роботи будуть тривати до серпня.

Джерело фото: КМДА

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У столиці 19 травня розпочинаються підготовчі роботи до облаштування торговельної зали Бессарабського ринку сучасним холодильним і торговельно-технологічним обладнанням. Як повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА, оновлення відбудеться без втручання в автентичні або конструктивні елементи будівлі — пам’ятки архітектури національного значення «Критий ринок».

Проєкт реалізується у межах чинного охоронного договору та в координації з центральним органом охорони культурної спадщини. Відповідне інформування вже отримало Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

«Бессарабський ринок — не лише архітектурна перлина, а й важливий соціальний простір у центрі столиці. Київ планує зберегти його автентичність і водночас забезпечити сучасні умови для відвідувачів і підприємців.

Нове обладнання буде енергоефективним, легким та відповідатиме гігієнічним вимогам до агропродовольчих ринків. У торговій залі також замінять устаткування – встановлять з нержавіючих і нетоксичних матеріалів. Запланована й оптимізація розміщення торгових місць відповідно до протипожежних норм та Правил торгівлі на ринках.

Орієнтовно роботи триватимуть до 19 серпня. Після їх завершення Бессарабський ринок продовжить роботу як сучасний торговельний простір і водночас архітектурна пам’ятка, що зберігає свою історичну цінність.

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