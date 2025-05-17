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«Ніби кросівок штовхає Акрополь»: Греція судиться з Adidas через рекламне шоу дронів в Афінах

15:05, 17 травня 2025
Світлове шоу з дронами біля Акрополя спричинило скандал — Греція вважає це порушенням закону про охорону пам’яток.
«Ніби кросівок штовхає Акрополь»: Греція судиться з Adidas через рекламне шоу дронів в Афінах
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Влада Греції подала до суду через світлове шоу дронів, яке, за попередньою інформацією, рекламувало Adidas поблизу всесвітньо відомого Акрополя в Афінах. Про це повідомляє Reuters.

У Міністерстві культури вважають, що це — порушення закону про охорону культурної спадщини.

Так, у соцмережах з’явилися кадри нічного шоу дронів, де у небі над Афінами дрони сформували логотип Adidas і зображення кросівка. Все це — на тлі освітленого Акрополя. Акрополь — символ античних Афін, пам’ятка ЮНЕСКО і місце розташування Парфенону — одного з найвідоміших храмів у світі.

За словами міністерки культури Ліни Мендоні, компанія не отримувала погодження на проведення такої акції, а використання національного символу в комерційних цілях без дозволу — це пряме порушення закону.

«Це виглядало так, ніби кросівок Adidas штовхає Акрополь», — заявила Мендоні.

Уряд подав позов проти всіх, хто причетний до організації шоу. Також триває перевірка, чи були дотримані правила щодо польотів дронів у цій зоні.

Що відповіли в Adidas

У компанії заперечують порушення. В офіційному коментарі Adidas заявили, що отримали всі необхідні дозволи, а сам бренд не використовував зображення пам’ятки у своїх рекламних матеріалах.

Чому це важливо

Це вже не перший конфлікт навколо Акрополя. Нещодавно грецька влада не дозволила знімати сцени нового фільму Йоргоса Лантімоса Bugonia на території комплексу — через невідповідність його змісту історичній та культурній цінності пам’ятки.

У Греції дуже суворо ставляться до використання національної спадщини в комерційних або художніх цілях. Акрополь вважається священним простором, який має залишатися поза межами реклами й бізнесу.

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