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«Как будто кроссовок толкает Акрополь»: Греция судится с Adidas из-за рекламного шоу дронов в Афинах

15:05, 17 мая 2025
Световое шоу с дронами у Акрополя вызвало скандал — Греция считает это нарушением закона об охране памятников.
«Как будто кроссовок толкает Акрополь»: Греция судится с Adidas из-за рекламного шоу дронов в Афинах
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Власти Греции подали в суд из-за светового шоу с участием дронов, которое, по предварительной информации, рекламировало Adidas недалеко от всемирно известного Акрополя в Афинах. Об этом сообщает Reuters.

В Министерстве культуры считают, что это является нарушением закона об охране культурного наследия.

Так, в соцсетях появились кадры ночного шоу дронов, на которых в небе над Афинами дроны формируют логотип Adidas и изображение кроссовка. Всё это — на фоне подсвеченного Акрополя. Акрополь — символ античных Афин, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и место расположения Парфенона — одного из самых известных храмов в мире.

По словам министра культуры Лины Мендони, компания не получала разрешения на проведение такой акции, а использование национального символа в коммерческих целях без согласования — это прямое нарушение закона.

«Это выглядело так, будто кроссовок Adidas пинает Акрополь», — заявила Мендони.

Правительство подало иск против всех, кто причастен к организации шоу. Также проводится проверка, были ли соблюдены правила полётов дронов в этой зоне.

Что ответили в Adidas

В компании отрицают какое-либо нарушение. В официальном комментарии Adidas заявили, что получили все необходимые разрешения, а изображения Акрополя не использовались в рекламных материалах бренда.

Почему это важно

Это уже не первый скандал вокруг Акрополя. Недавно греческие власти отказали режиссёру Йоргосу Лантимосу в съёмках сцен его нового фильма Bugonia на территории памятника — из-за того, что содержание картины, по их мнению, не соответствует исторической и культурной значимости комплекса.

В Греции очень строго относятся к использованию национального наследия в коммерческих или художественных целях. Акрополь считается священным пространством, которое должно оставаться вне рамок рекламы и бизнеса.

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